Traffico, parcheggi, consigli e informazioni: apre Fieracavalli

Prende il via oggi, giovedì 3 novembre, la 124a edizione di Fieracavalli, la rassegna dedicata al mondo equestre che fino al 6 novembre richiamerà un grande numero di appassionati e spettatori alla fiera di Verona.

Orari, ingressi, bus

La manifestazione è aperta al pubblico da giovedì a domenica dalle 9 alle 19 (fino alle ore 23 per gli spettacoli) e vi si potrà accedere dagli ingressi Cangrande, San Zeno e Re Teodorico. Per raggiungerla è possibile utilizzare i bus diretti alla fiera che, nei soli giorni di manifestazioni espositive, sono esenti dal pagamento del ticket, purché percorrano soltanto il tratto di strada tra il casello autostradale di Verona Sud ed il parcheggio della Fiera (e ritorno).

Polizia locale

In zona sarà presente la polizia locale con numerosi agenti sulle strade, così da assicurare la viabilità della zona. Altri agenti in borghese si occuperanno invece dei controlli sui commercianti itineranti e sulle attività illegali, gioco delle tre campanelle e parcheggiatori abusivi. Sono inoltre in vigore disposizioni specifiche a tutela dei visitatori e dei residenti di Borgo Roma e Santa Lucia, in modo da evitare la presenza di venditori irregolari di biglietti e per evitare la sosta selvaggia nel quartiere.

Mobilità e circolazione restano in ogni caso le prime preoccupazioni della polizia locale, che prevede code e rallentamenti negli orari di punta, dal momento che al traffico ordinario della Zai si aggiunge quello dei visitatori diretti in fiera.

Consigli per la viabilità

La polizia locale di Verona informa che nelle ore di maggior traffico, previste tra le 9 e le 11.30 dei giorni feriali e domenica e dopo le 16, potrebbero essere attuate deviazioni e modifiche della viabilità ordinaria. Il percorso principale dalle autostrade ai parcheggi rimane comunque via Flavio Gioia-via del Commercio, mentre ci utilizza la tangenziale sud arriva al park Multipiano da strada dell'Alpo e via Roveggia. Inoltre viene ricordata la presenza di una passerella pedonale aerea che collega i parcheggi dell'ex Mercato Galleria Mercatale a Fieracavalli (porta San Zeno).

La polizia locale consiglia di utilizzare caselli autostradali alternativi a quello di Verona Sud: sia Verona Est (A4) che Verona Nord (A22) sono collegate alla fiera e ai parcheggi con una tangenziale.

Parcheggi

Questi i parcheggi a disposizione:

P1 – Scalo Ferroviario: accesso da stradone Santa Lucia.

P4 – Multipiano: accesso da viale dell’Industria.

P7 – Re Teodorico: accesso da viale dell’Industria.

P3 – Gallerie Mercatale: accesso da viale del Lavoro, viale dell’Agricoltura /uscita serale viale del Commercio lato Esselunga e viale Agricoltura.

Parcheggio Palaexpo (area riservata VIP, Giornalisti, Autorità): accesso da viale del Lavoro.

Solo sabato 5 e domenica 6 novembre sono a disposizione, con tanto di navetta gratuita:

Parcheggio “C” Stadio: via Frà Giocondo.

Linea navetta: Parcheggio “C “ Stadio / Stazione, marciapiede E / Fiera, Via Belgio, con frequenza di 30 minuti circa (dalle 8.30 alle 18).

Linea navetta: Parcheggio “C “ Stadio / Stazione, marciapiede E / Fiera, Via Belgio, con frequenza di 30 minuti circa (dalle 8.30 alle 18). Parcheggio “H” Adigeo: viale delle Nazioni, 1.

Linea navetta: Parcheggio “H “ Adigeo / Fiera.

Uscita dalla fiera e partenza da Verona

A partire dal tardo pomeriggio-sera di venerdì la polizia locale prevede forti rallentamenti in zona fiera, quando i visitatori lasceranno il salone e si dirigeranno verso Verona Sud. Situazioni che potrebbero verificarsi anche sabato e domenica.

Per alleggerire la pressione sul casello autostradale di Verona Sud, dal comando di via del Pontiere consigliano di entrare in A22 direttamente da Verona Nord e in A4 a Verona Est, utilizzando le tangenziali.

Sfilata di cavalli

Per domenica 6 novembre è in programma una sfilata di cavalli nel centro di Verona, che a partire dalle ore 10 interesserà le seguenti strade: via Scopoli (Porta M), viale della Fiera, viale Piave Porta Nuova, corso Porta Nuova, piazza Brà (giro intorno ai giardini) corso Porta Nuova, via Valverde, via degli Scalzi, stradone Porta Palio, corso Castelvecchio, corso Cavour, via Diaz via Emilei, via Adua corso Porta Borsari, piazza delle Erbe via Cairoli, piazza Viviani, via Stella via Anfiteatro, piazza Mura Gallieno, via Leoncino, piazza Brà corso Porta Nuova, Porta Nuova viale Piave, viale della Fiera, via Scopoli (Porta L).