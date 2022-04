La Fiera del Riso di Isola della Scala torna dopo due anni con novità dall'estero

Bloccata due anni dal Covid-19, la Fiera del Riso si prepara a tornare e lo fa con un tocco internazionale in più.

La 54a edizione della manifestazione, in programma ad Isola della Scala dal 14 settembre al 2 ottobre, è stata presentata nella nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona. All'evento sono intervenuti: il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto; l'assessore all'Agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner; l'assessore al Turismo del Comune di Verona, Francesca Toffali; il sindaco di Isola della Scala, Luigi Mirandola; l'amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala, Roberto Venturi; e Renato Leoni, presidente del Consorzio di tutela della IGP riso Nano Vialone Veronese.

La Fiera del Riso torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, con un progetto per l’internazionalizzazione che prevede una nuova area con espositori esteri che racconteranno e presenteranno i prodotti e le peculiarità dei propri territori: si chiamerà Taste of Earth e andrà in scena dal 24 settembre al 2 ottobre. Inoltre questo evento ha permesso alla kermesse enogastronomica isolana di essere inserita nel calendario di AEFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane.

Anche quest’anno protagonista della Fiera, in virtù della collaborazione con il Consorzio di tutela, sarà il riso Nano Vialone Veronese Igp, primo in Europa ad aver ottenuto nel 1996 l’Indicazione Geografica Protetta.

Infine Ente Fiera, società del Comune di Isola della Scala che si occupa dell’organizzazione dell’evento, grazie alla partnership stretta nel 2021 con il Tocatì, curerà nell’edizione di quest’anno del Festival Internazionale dei Giochi in Strada “La cucina del festival” allestita in lungadige San Giorgio.