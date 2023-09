Novità internazionali e tradizione: è pronta a partire a Isola della Scala la Fiera del Riso

La Fiera del Riso è pronta a partire a Isola della Scala con la 55ª edizione, che avrà luogo dal 13 settembre all’8 ottobre.

La manifestazione è stata presentata mercoledì nel Loggiato del Palazzo Scaligero a Verona, in una conferenza stampa alla quale sono intervenuti: il vicepresidente della Provincia di Verona, Luca Trentini; il consigliere regionale Filippo Rigo; il sindaco di Isola della Scala, Luigi Mirandola; l'amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala, Roberto Venturi; il coordinatore di Ente Fiera, Daniele Pagliarini e Renato Leoni, presidente del Consorzio di tutela della IGP riso Nano Vialone Veronese.

Accanto ai convegni e ai tradizionali appuntamenti folcloristici e culinari, la manifestazione propone alcune novità, come il coinvolgimento di diversi Consorzi di Tutela vini, veronesi e non, e nuovi servizi dedicati ai visitatori come casse automatiche e prenotazioni online.

Inoltre, verrà ampliato il padiglione di Taste of Earth che, dal 28 settembre all’8 ottobre, aprirà le porte all’internazionalizzazione. Più di cinquanta aziende racconteranno e presenteranno i prodotti e le peculiarità dei rispettivi territori. Tale evento, che vedrà la partecipazione anche di chef provenienti da altri paesi europei, ha permesso alla Fiera del Riso di entrare nel calendario dell’AEFI (Associazione Espositori e Fiere Italiane), un percorso iniziato tre anni fa con la Regione del Veneto che si è concretizzato nel 2022.

Il programma della Fiera prevede diversi cooking show, visite guidate, convegni sul tema riso e numerose altre iniziative di valorizzazione del prodotto e del territorio.

Due, infine, le mostre in calendario, grazie alla collaborazione con diverse realtà tra cui l’Ente Nazionale Risi: la prima, dal 13 al 27 settembre, promuoverà il “Riso Italiano, un alimento a cinque stelle”; la seconda, con un focus sulle tradizioni, “Femo galzéga!... Da una festa contadina a una grande Fiera”.