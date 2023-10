È tutto pronto per la Fiera della Polenta di Vigasio: giovedì il taglio del nastro

È tutto pronto la 25a edizione della Fiera della Polenta, che giovedì 12 ottobre prenderà il via a Vigasio, presso gli impianti sportivi di via Alzeri. Il taglio del nastro da parte delle autorità è previsto per le ore 19 , dopodiché seguirà un aperitivo di benvenuto e torta per tutti.

Cinque sono le tensostrutture allestite in grado di ospitare 3 mila persone, con le 12 cucine impegnate a preparare oltre cento diverse portate tutte accompagnate dalla polenta autoctona del territorio, un prodotto di altissima qualità e dal sapore squisito, senza alcuna manipolazione a livello genetico.

La manifestazione sarà aperta tutte le sere fino al 5 novembre, sabato, domenica e festivi compresi, per l’intera giornata, proponendo spettacoli, teatro, musica, eventi ed intrattenimento tutti i giorni, sempre ad ingresso libero.

«Anche questa edizione si conferma la fiera gastronomica più grande d’Italia considerata l’ampia varietà di piatti proposti - sottolinea il presidente di Vigasio Eventi Umberto Panarotto, associazione che organizza l’evento -. Un menù, che ha conservato gli stessi prezzi dello scorso anno e che comprende pietanze quali polentà e baccalà, frittura di pesce, bigoli con l’anara, bollito con la pearà, pizze, risotto alla vigasiana, tortellini di Valeggio, piatto vegetariano, grigliata di carne, in grado quindi di accontentare tutti i palati».

Utilizzando l'app della Fiera della Polenta, gli utenti possono consultare l'intero menù e selezionare i loro piatti preferiti direttamente dallo smartphone. Si può scaricare l'applicazione dal sito ufficiale o cercarla negli store digitali App Store e Google Play. Una volta scaricata, gli utenti possono ordinare i loro piatti di polenta preferiti, basta presentarsi alle casse dedicate mostrando il QR code ricevuto o utilizzare gli appositi totem per completare il pagamento.

Nel ristorante interno nella Sala 4, per esaltare la polenta ed i possibili abbinamenti, vengono riproposte per questa edizione sei serate a tema con inizio alle ore 20, tutte su prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente al numero 3495286457) e comprensive nel prezzo vini abbinati ai piatti. L’iniziativa è stata presentata presso la sede di Campagna Amica, presenti per l’occasione anche il sindaco di Vigasio Eddi Tosi, il presidente provinciale di Coldiretti Alex Vantini, i ristoratori Piero Battistoni del ristorante Al Calmiere e Davide Veneri di Verona Antica, Marco Carlesso titolare della Cantina del Castello di Soave e Renzo Preato, presidente della Confraternita della polenta di Vigasio.

Questo l'elenco delle serate: