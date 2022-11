Corsia preferenziale in zona Fiera nel weekend e bus gratis per i mercatini, ass. Ferrari: «Provvedimento sperimentale»

Al via un intervento «a carattere sperimentale» nei weekend (quando cioè è previsto il servizio navetta) di prolungamento della corsia preferenziale di viale Piave. Il provvedimento, secondo quanto specificato dal Comune di Verona, durerà «fino al termine dei Mercatini di Natale» e più nel dettaglio prevede «il divieto di svolta a sinistra da viale del Lavoro a via Scopoli con un potenziamento della segnaletica». Questa sperimentazione, chiarisce la nota di Palazzo Barbieri, ha lo scopo di «efficientare il servizio navetta al fine di raggiungere più velocemente il centro città».

In merito è intervenuto direttamente l’assessore alla Mobilità del Comune di Verona Tommaso Ferrari: «Questo provvedimento ha come obiettivo di investire sul trasporto pubblico per raggiungere Verona in modo sostenibile. Ribadisco avrà carattere sperimentale, - sottolinea l'ass. Tommaso Ferrari - durante il periodo dei mercatini e solo nei weekend per favorire il trasporto pubblico collegando la Genovesa alla città. Sarà necessario dare tempo di recepire il nuovo provvedimento agli utenti e agli abitudinari, in modo di adeguare al più presto il loro comportamento. Senza dubbio questo è un tema fondamentale da affrontare e valutare bene prima di fare scelte avventate. Dobbiamo provare varie soluzioni, - ha aggiunto l'ass. Tommaso Ferrari - e questa è una tra quelle che interesseranno direttamente la Genovesa. Cercheremo di capire se sarà o no sostenibile, nei weekend, per poi tarare le nostre decisioni».

Per i prossimi weekend, evidenziano ancora da Palazzo Barbieri, sarebbe inoltre in fase di valutazione anche «il divieto di svolta a sinistra da viale del Lavoro a viale dell'Agricoltura, con deviazione delle linee bus che oggi percorrono viale della Fiera e viale dell'Agricoltura». Sarà attivo da parte della polizia locale un servizio di monitoraggio della situazione del traffico cittadino.

Il servizio Navette Mercatini di Natale 2022: