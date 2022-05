A Verona per Eos Show Cruciani difende i cacciatori: «Non dovete nascondervi». All'esterno la protesta animalista

«Voi cacciatori dovete avere coraggio, non dovete nascondervi anche se vi attaccano», sostiene Giuseppe Cruciani in un incontro pubblico organizzato dal Coordinamento Giovani di Federcaccia, nell’arena di Eos show. Il conduttore radiofonico de “La zanzara” di Radio24 non le ha mandate a dire: «Non ho parenti cacciatori, ma non ho mai avuto niente contro la caccia. Ricordo però uno zio che era stato costretto a prendere una quota in una riserva in Serbia. In Italia è così: viene impedito il normale dispiegarsi di tante attività economiche per motivi burocratici e ideologici. Credo che molti cacciatori amino e conoscano gli animali molto più degli animalisti…».

Federcaccia ha riferito che l’età media dei cacciatori italiani è di 60 anni, ma sono 20 mila quelli tra 18 e 30 anni. Il coordinatore nazionale dei Giovani cacciatori di Federcaccia Paolo di Bella e il vice Carmelo Violante, con il presidente Massimo Buconi, si sono confrontati su quello che Cruciani ha definito "reclutamento" dei giovani. Arrivando a concludere che la caccia «deve essere insegnata bene e che oggi più che mai serve la mediazione dei corpi intermedi come le associazioni venatorie». Buconi si è spinto anche più in là: «Di caccia parlano sempre gli altri, e male, quando noi siamo presenti spesso non siamo utili a noi stessi».

Di caccia si è parlato senz’altro molto tra il pubblico di Eos show. La fiera di Verona è «una location finalmente all’altezza delle aspettative del pubblico e soprattutto degli espositori». Lo ha rimarcato l’organizzatore Patrizio Carotta durante la cerimonia del taglio del nastro. Il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, ha apprezzato lo sforzo organizzativo e la presenza di un pubblico così appassionato e così numeroso: «Eos show è un progetto che abbiamo subito condiviso con le aziende e al quale le aziende hanno risposto positivamente: sono quasi tutte qui e mi auguro che già dal prossimo anno si incrementino e ci si possa aprire di più all’Europa e al mondo. - ha detto Carotta - Pesca e caccia presentano numerose analogie, anche nei numeri degli appassionati, per esempio. Anche nella percezione dell’opinione pubblica. Qui si potrà instaurare un maggiore dialogo e, chissà, magari anche collaborazione». Al taglio del nastro presente anche il sottosegretario del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni, che ha fatto da trait d’union tra i due mondi, ricordando come nella sua famiglia caccia e pesca fossero attività abituali.

Nella giornata di ieri non sono comunque mancate anche le proteste. Il movimento "Centopercentoanimalisti" ha infatti diramato una nota nella quale viene segnalato che i «militanti della sinergia animalista», nella giornata di sabato 30 aprile, «hanno manifestato davanti alla fiera della caccia e pesca di Verona». In alcuni video si possono anche vedere i militanti animalisti, monitorati dalle forze dell'ordine, dinanzi all'ingresso della Fiera di Verona intonare slogan e cori contro la caccia, nonché pesanti insulti contro i cacciatori.

Proteste animalisti Fiera caccia a Verona 30 aprile 2022