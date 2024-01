Presentata ufficialmente la Fiera Agricola di San Biagio che si terrà a Bovolone

È stata presentata durante la giornata di mercoledì 10 gennaio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 745esima Fiera Agricola di San Biagio, in programma a Bovolone dal 3 al 6 febbraio 2024. Sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini, per il Comune di Bovolone il sindaco Orfeo Pozzani, il consigliere con delega all’agricoltura, Giorgio Cazzola e il rappresentante di Delphi International Srl, Riccardo Cavicchi. Erano, inoltre, presenti i consiglieri della Regione del Veneto Filippo Rigo e Marco Andreoli, nonché il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini. Ha moderato l’incontro il giornalista Stefano Cantiero.

Alla tradizionale area espositiva di mezzi e servizi agricoli in piazzale Aldo Moro, verranno affiancati nel fine settimana, in via Garibaldi, i Villaggi del Gusto e della Creatività e, la domenica, il mercatino di via Bellevere. Come nelle precedenti edizioni, piazzale Mulino ospiterà il luna park.

Il palazzetto le Muse accoglierà il ristorante in Fiera, con specialità tipiche locali. Tornerà, inoltre, anche quest’anno la fattoria degli animali. Novità dell'edizione 2024 della Fiera, sarà l’area street food, allestita sempre in piazzale Aldo Moro. La Fiera proporrà convegni e incontri dedicati al mondo agricolo, anche grazie alla partecipazione di enti e associazioni di categoria, soprattutto del settore.

Ad anticipare l’evento, il 2 febbraio, un convegno sulla Polizia locale. La Fiera Agricola di San Biagio è organizzata dal Comune di Bovolone e da Delphi International Srl. Gli orari di apertura al pubblico saranno: sabato 3 dalle 10 alle 19.30, domenica 4 e lunedì 5 dalle 8.30 alle 19.30, martedì 6 dalle 8.30 alle 17.