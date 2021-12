Il più bel regalo di Natale? Donare sangue e plasma. L'appello di Fidas Verona: «Chi dona vince»

Un regalo di Natale originale? Fare un gesto di altruismo e donare il sangue. È l’invito che arriva dalla direzione provinciale di Fidas Verona, l’associazione di promozione del dono che raduna quasi 12mila volontari in città e provincia, attraverso 79 sezioni attive. In questo periodo di feste, Fidas Verona ha reso visibile questo messaggio con delle pubblicità mirate sugli autobus di Atv. Protagonisti, con tanto di bandiere Fidas Verona, sono i giocatori gialloblù degli Agsm Aim Mastini Verona, la squadra di football americano fresca di qualificazione nel massimo campionato italiano (IFL). Fotografati da Nicola Vivian, fanno il loro ingresso trionfale in campo, ricordando che “Chi dona vince”.

«Da anni portiamo avanti una fruttuosa collaborazione con i cagnacci gialloblù, che ci aiutano a veicolare il dono e a sensibilizzare soprattutto i giovani – sottolinea la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Dopo quasi due anni di pandemia, in cui le attività di promozione in presenza sono state fortemente penalizzate, abbiamo deciso di trovare canali alternativi per far arrivare a quante più persone possibili l’invito a donare sangue e plasma».

“Donare il sangue è uno sport meraviglioso” è lo slogan che si legge sugli autobus pubblici in giro per le strade cittadine ed extraurbane. Slogan che campeggia pure sui calendari 2022 targati Fidas Verona, incentrati su sport e dono. «L’idea è nata dopo aver assistito alla strabiliante annata sportiva italiana: questi successi ci ricordano che, solo facendo squadra, possiamo raggiungere grandi obiettivi – spiega la presidente –. Nel nostro caso, quello più alto e nobile è far arrivare sangue e plasma a chi ne ha bisogno, garantendo sacche agli ospedali».

L’andamento della raccolta, nel 2021, è stato altalenante. «Durante le feste occorrerà mantenere alta la guardia: i Centri trasfusionali di Verona e provincia saranno operativi tutti i giorni, eccetto Natale, Santo Stefano e Capodanno – conclude Donadelli –. Abbiamo distribuito oltre 3.200 pandori ai nostri volontari, per ringraziarli e spronarli a tenere il ritmo di almeno due donazioni all’anno: coi i calendari e la campagna sugli autobus speriamo di raggiungere molti nuovi donatori».