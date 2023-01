Fidas on ice, sui pattini "in rosso" per promuovere il dono del sangue

Sui pattini per promuovere il dono del sangue: domenica 15 gennaio, per due turni (alle 15 e alle 17) il palaghiaccio di Bosco Chiesanuova aprirà i cancelli ai donatori di sangue e agli aspiranti donatori. Si chiama “Fidas on ice” l’iniziativa aperta a tutti e proposta dal Gruppo Giovani di Fidas Verona in sinergia con le 9 sezioni della zona Nord di Fidas Verona (Alcenago, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese-Azzago, Erbezzo, Grezzana, Lugo, Romagnano, Roveré Veronese e Stallavena).

L’obiettivo? Divertirsi e al contempo avvicinare al dono nuovi volontari, in particolare giovani. Per l’occasione, i donatori che esibiranno in cassa il tesserino Fidas Verona avranno diritto a uno sconto sul biglietto di ingresso: pagheranno solo 6 euro, incluso il noleggio dei pattini. Saranno presenti anche i giocatori di hockey sul ghiaccio della squadra Falchi di Bosco Chiesanuova.

«Quest’evento torna dopo lo stop del Covid, mantenendo lo spirito con cui è stato creato: avvicinare in modo coinvolgente al dono di sangue e plasma – sottolinea Claudio Zanini, coordinatore della zona Nord di Fidas Verona –. Noi volontari saremo presenti in pista e con uno stand informativo per raccogliere sul posto promesse di donazione e per prenotare gli appuntamenti al Centro trasfusionale per chi già dona».

«Per dare colore all’evento, invitiamo tutti i partecipanti a indossare qualcosa di rosso, in modo da rendere ancora più visibile la solidarietà – aggiunge Andrea Moro, coordinatore del Gruppo Giovani di Fidas Verona –. Speriamo in un’ampia partecipazione, in particolare dei più giovani, che ci potranno conoscere personalmente, farci domande e chiarire eventuali dubbi legati a questo gesto semplice e altruista, alla portata di tutti».

I volontari ricordano che donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.