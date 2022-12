Festività natalizie a Verona e aperture straordinarie dei musei civici: alla Casa di Giulietta si entra da piazzetta Navona

Aperture straordinarie e tante proposte ai Musei civici veronesi, che si preparano ad accogliere nel lungo periodo natalizio i tanti turisti e cittadini in visita. Tutti i musei, oltre al consueto orario di apertura, effettueranno apertura straordinaria anche nelle giornate dell'8 e 26 dicembre, del 2 e 6 gennaio. Casa di Giulietta, con ingresso fino all'8 gennaio 2023 dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona, e Anfiteatro Arena saranno accessibili in via eccezionale anche i lunedì 12 e 19 dicembre.

Il calendario completo degli appuntamenti, con gli eventi programmati anche nella prima settimana di gennaio 2023, è consultabile sul sito dei Musei civici.

Museo di Castelvecchio

Fino al 26 marzo 2023, in sala Boggian, la mostra ‘I disegni di Ferruccio Franzoia e la lezione di Carlo Scarpa’ a cura di Ferruccio Franzoia, Ketty Bertolaso, Alba Di Lieto. Nel giardino di Castelvecchio, fino ad ottobre 2023, esposizione dell’opera Remoto di Giorgio Andreotta Calò, a cura di Elena Forin

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti

Fino ad ottobre 2023 la mostra “Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura - AQUA”, a cura di Patrizia Nuzzo. Nella Cappella dei Notai, fino al 30 settembre 2023, Alba di Giulio Malinverni, l'opera site-specific realizzata dall'artista vincitore dell'edizione 2021 del Premio Level 0 di ArtVerona.

Dal 17 dicembre, la mostra ‘Piero Dorazio - la nuova pittura. OPERE 1963-1968’ a cura di Francesco Tedeschi, in collaborazione con Archivio Piero Dorazio. Esposizione alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e alla Galleria dello Scudo. Informazioni ulteriori sugli eventi in programmazione sul sito della GAM

Museo Archeologico al Teatro Romano

Fino al 1° ottobre 2023 esposizione Animali nel mondo antico, a cura di Margherita Bolla e Brunella Bruno.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle

Fino al 19 dicembre l’iniziativa "Cantiere aperto" per il restauro del fregio di Palazzo Fiorio della Seta. Le operazioni di restauro, curate dall'Accademia di Belle Arti di Verona, possono essere seguite “dal vivo” dai visitatori del museo quando le restauratrici e i restauratori sono all'opera il martedì.