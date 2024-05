A Verona alla Dogana di Fiume sbarca il festival letterario "I confini della libertà"

Alla Dogana di Fiume si parla di libertà. E lo si fa attraverso i libri e i grandi scrittori che ne sono diventati simbolo attraverso la scrittura e il pensiero. Parte il 28 maggio il festival letterario "I confini della libertà", promosso dall’associazione Corte Dogana, in collaborazione con il Canoa Club Verona e la libreria Gulliver. Undici gli incontri con cadenza infrasettimanale lungo il fiume Adige. Nello scenario suggestivo della darsena, si alterneranno autori, scrittori, divulgatori ed attori all’interno di un programma raffinato, ricco e coinvolgente.

Gli ospiti porteranno, da un lato, loro esperienze di viaggio – concrete e immaginarie – accompagnando il pubblico in un percorso intenso e suggestivo; dall’altro scrittori, ricercatori, docenti e attori dialogheranno con il pubblico e con gli intervistatori per approfondire e incoraggiare la conoscenza di fondo scrittori e scrittrici del Novecento e autori e autrici della contemporaneità. Il calendario degli appuntamenti partirà martedì 28 maggio ore 21. Il primo incontro, molto atteso, è dedicato a Virginia Woolf, una delle più influenti scrittrici del Novecento. «Una rassegna preziosa che sa toccare temi diversi per una serie di serate all’insegna dell’impegno e della riflessione, senza trascurare momenti di leggerezza», afferma l’assessora alla cultura del Comune di Verona Marta Ugolini.

Ad interloquire durante la serata saranno presenti la prof.ssa Elisa Bolchi, fondatrice della Italian Virginia Woolf Society e la prof.ssa Oriana Rodella che modererà l’incontro; la serata sarà rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori in procinto di maturità, agli studenti universitari, ai docenti e agli appassionati. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella vicina sala riunioni di San Fermo (ex centro Toniolo).

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21 e saranno ad ingresso libero e gratuito. La rassegna, che vive di volontariato, ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Verona. Dopo la pausa estiva, l’attività dell’Associazione riprenderà con un’ulteriore programmazione dedicata al cinema e al teatro. Presenti in conferenza stampa Luigi Spellini e Oriana Rodella dell’associazione culturale Corte Dogana e Luigi Licci della Galleria Gulliver.