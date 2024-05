Il Festival InConTrArti nella piazze e vie del centro di Verona per "La Grande Sfida International"

Una grande festa degli artisti di strada, che per tutta la giornata di domani si esibiranno nelle vie e nelle piazze del centro cittadino. Si tratta del Festival InConTrArti che, nell’ambito della 29esima edizione della manifestazione "La Grande Sfida International", porterà a Verona musicisti internazionali, artisti e danzatori con diverse abilità provenienti da tante città italiane.

Gli spettacoli itineranti prenderanno il via da via Mazzini a partire dalle 10.45, per proseguire poi in piazza delle Erbe, via Capello, piazza Bra, piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio. Fra i protagonisti il pianista-composistore internazionale Andrea Speri che si esibirà in Cortile Mercato Vecchio.

Il programma completo

Dalle ore 10.45 alle 12.45 eventi in via Mazzini con i ballerini della compagni ‘Le Ali Colorate Della Danza; in piazza delle Erbe danza, imitazioni musicali e pantomima con ‘Crisalidi, Gruppo danza – La Grande Sfida – Progetto Speranza – Scutari, Albania’; in via Cappello davanti alla Biblioteca Civica e in piazza Bra i danzatori del gruppo ‘Vivere La Danza – Mirko e Angelica’; in piazza dei Signori, musica rock/jazz con il gruppo ‘B-Ru’S Blues Band’; in Cortile Mercato Vecchio, le splendide melodie del pianista Andrea Speri & Friends.

Dalle ore 16 alle 19.45 eventi in via Mazzini con canzoni popolari e arie liriche realizzate dal Coro Altrocanto; in piazza delle Erbe musica e danza con Tex Band con Caterina e Francesca – La Bottega dei talenti; in via Capello davanti alla Biblioteca Civica (dalle 16.15 alle 18.15) musicisti speciali di Cantare Suonando; in piazza Bra, dalle 16.30 alle 17.30, l’esibizione di IN.DA.CO ASD e davanti a Palazzo Barbieri, dalle 17.30 alle 19.45, cover band ON THE RIVER; in piazza dei Signori, dalle 16.30 alle 17.30, canzoni popolari con il Coro Do Re Mi Fa 21; in Cortile Mercato Vecchio, dalle 16 alle 17.30, improvvisazioni musicali con Massimo Rubulotta, Claudio Moro e Stefano Benini – e, dalle 17.30 alle 18.30, teatro burattino e danza con Anime Fragili.