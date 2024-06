Presentata la nuova edizione del Festival Gambe all'Aria: «Tre serate di divertimento per tutti »

Un giardino nel cuore di Verona, circondato da alberi e abbracciato dalle antiche mura della città, in via Nievo. È questa la nuova location del festival Gambe all’Aria organizzato da Fucina Machiavelli e Bam! Bam! Teatro, arrivato quest’anno alla sua quarta edizione, che si svolgerà da giovedì 27 a sabato 29 giugno. «Quest’estate, - spiegano dal Comune di Verona - grazie alla collaborazione con la Polisportiva Nievo, aprirà il suo cancello il Giardino del Terraglio, rinominato per l’occasione, a due passi dal teatro di Fucina Machiavelli e da Ponte Pietra, all’incrocio tra via Nievo e via Madonna del Terraglio, ma nascosto agli occhi della strada».

In programma ci sono tre serate dedicate a bambini, giovani, adulti e famiglie con proposte artistiche e laboratori dedicate alla natura. Inizio alle 18 con laboratori e workshop a tema. All’interno del festival è presente un bar dedicato. Possibilità di cenare al parco. Grazie al contributo del Comune di Verona e al sostegno di Agsm Aim, l’ingresso sarà a offerta responsabile (a partire da 5 euro a persona) e permetterà l’accesso a tutte le attività e allo spettacolo della serata. In caso di maltempo gli eventi si sposteranno nel Teatro Fucina Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Ugolini: «Un festival di attività educativi e d'intrattenimento»

«Un Festival estivo che si amplia e arricchisce - ha dichiarato l’assessora alla cultura Marta Ugolini - portando quest’anno la sua offerta culturale nel quartiere di Santo Stefano. Tre serate di divertimento per tutti in cui saranno proposte sia attività prettamente educative che altre culturali e di alto intrattenimento. Una manifestazione che raccoglie tutti gli elementi che come amministrazione vogliamo promuovere sul territorio, per una cultura che non sia troppo ingessata e tradizionale».

Gambe all’Aria è nato nel 2021, come risposta alla fase più acuta della pandemia, con l’obiettivo di creare un luogo di incontro e scambio culturale all’aria aperta. Fin da subito ha avuto due anime: formativa con i campus di teatro e musica per bambini e ragazzi e culturale con il festival serale con spettacoli e concerti. Sara Meneghetti, direttrice artistica di Fucina Machiavelli, ha aggiunto: «Mentre i campus per i più piccoli sono rimasti a Villa Buri, e le proposte per ragazzi School of rock e il nuovo campus di cinema Ciak si Gira! si svolgono all’interno del nostro teatro, quest’anno abbiamo fatto insieme a Bam!Bam! una scelta importante: portare il festival a Santo Stefano. Questo è il quartiere che ospita Fucina già da 9 anni e ci sembrava giusto portare qui la nostra proposta estiva, coinvolgendo le realtà vicine di casa, primi tra tutti la Polisportiva Nievo, con cui c’è stata da subito una grande affinità».

Il quartiere e le persone che lo abitano sono diventati protagonisti del corto realizzato dai ragazzi del campus di cinema, intitolato Gente di Santo Stefano. Il corto sarà presentato in anteprima sabato 29 nella serata conclusiva del festival. «I ragazzi hanno fatto davvero un lavoro notevole - ha raccontato il docente Lorenzo Bassotto, direttore artistico di Bam! Bam! Teatro - intervistando le persone del quartiere hanno tirato fuori delle chicche».

Il programma del festival

Giovedì 27 giugno

Il Festival si apre giovedì 27 giugno con una serata dedicata alle famiglie: alle 18.30 per i più piccoli la libreria Farfilò propone un viaggio sulle ali di carta di libri scelti in particolare per il tema ecologico; per i bambini dai 7 anni ci sarà una speciale caccia al tesoro animata: il giardino del Terraglio diventa una giungla dove fare strani incontri e i bambini piccoli esploratori, la loro lingua la poesia, la loro arma l’immaginazione. Alle 20.45 Bam! Bam! Teatro porterà in scena lo spettacolo “Nella Luna, alla ricerca di George Méliés”. Ad andare “sulla” luna son capaci tutti, basta un’astronave e una tuta stagna, che ci vuole. Essere “nella” luna invece è un affare per pochi, è uno stato di grazia, un mondo incantato dove tutto può piegarsi all’immaginazione. Ripercorrendo le vicissitudini di George Méliés, della sua passione per la magia, il gioco, il teatro, in poche parole per la vita, cercheremo di scoprire con una piccola scena e con tanta immaginazione come sia possibile essere nella “nella” in ogni momento della nostra vita, anche in quelli più difficili.

Venerdì 28 giugno

La seconda serata è tutta dedicata ai giovani e alla musica. Un contest lanciato nel mese di maggio, Band on Air, ha visto la partecipazione di più di venti tra band e progetti musicali solisti locali con un comune denominatore: la musica originale. Tra questi, quattro band selezionate si sfideranno venerdì a colpi di rock/folk/funk sul palco sotto le mura, per aggiudicarsi il premio del pubblico, un buono per l’acquisto di strumenti musicali donato da Zecchini, e il premio della giuria: una data a cachet nel teatro di Fucina all’interno della prossima stagione invernale.

La giuria sarà composta da Giovanna Girardi, giornalista specializzata in musica per L’Arena di Verona e altre testate, Anna Polinari, musicista e insegnante veronese dall’anima soul, impegnata in tournée internazionali, e Andrea Marano, eclettico musicista, insegnante ed event manager di Verona. Per scaldare gli animi, alle 18.30 Anna Polinari proporrà il laboratorio “Voci in circolo” dedicato a chi ha una passione per il canto ma non ha mai avuto modo di studiarlo, ci divertiremo ad affidare la voce ad un gruppo per creare qualcosa di magico.

Sabato 29 giugno

Se le prime due giornate non mancano di magia e scintille, la terza giornata di Festival si presenta esplosiva e ricca di sorprese. Sabato 29 giugno sono tantissime le attività proposte: dall’acroyoga per gli appassionati e i neofiti, ad opera degli atleti della palestra Dhea del quartiere Santo Stefano, al laboratorio di movimento per bambini (e i genitori che volessero unirsi) a cura di Marcella Galbusera di Arte3, entrambi alle 18.30. Dalla stessa ora sarà attivo un laboratorio di stampe artigianali che permetterà a grandi e piccini di realizzare la propria stampa con la mongolfiera simbolo del festival, e alle 19.30 avremo la proiezione in anteprima del documentario “Gente di Santo Stefano” prodotto dai ragazzi del laboratorio di cinema e dai docenti Lorenzo Bassotto ed Elia Pinna. Il gran finale vedrà alle 20.45 lo spettacolo “Paccottiglia Deluxe” della compagnia Circo Pacco di Parma, spettacolo pluripremiato che mescola circo, clownerie e magia comica per una chiusura con fuochi d’artificio.