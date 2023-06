Fra globalizzazione e frammentazione, a Verona ritorna il Festival del Futuro

Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 600 persone in sala tra cui tantissimi ragazzi e 542mila utenti unici collegati in live streaming, su 17 diverse piattaforme, tornerà da giovedì 23 a sabato 25 novembre 2023 il Festival del Futuro. Ad ospitarlo sarà per la prima volta lo splendido Teatro Ristori, un vero gioiello nel cuore di Verona, dove il Festival è nato. Giunto alla sua quinta edizione, il Festival del Futuro si è affermato in Italia come l’evento di scenario che non parla solo di innovazione e tecnologie, ma per l'appunto di "futuro", con un approccio diverso, rigoroso e multidisciplinare. L’unico appuntamento in cui si fondono diversi futuri, si incrociano e si intrecciano nelle visioni di grandi protagonisti del nostro tempo, alla ricerca di una sintesi tra opportunità e contraddizioni, divisioni e nuove collaborazioni, crisi e transizioni, incertezze e rischi.

Secondo quanto annunciato, il titolo dell'edizione di quest’anno sarà "Fra Globalizzazione e Frammentazione", con un programma ricco di conferenze e workshop basati, come da tradizione, sui principali Macrotrends elaborati da Harvard Business Review Italia con i migliori esperti italiani e internazionali. Una riflessione che parte dagli ultimi eventi che hanno interessato la scena mondiale e che impongono una revisione delle prospettive sul medio e lungo termine in molti campi. Per questo, nei "Festival del Futuro Talks" personaggi di alto livello del mondo della ricerca, dell’impresa e dell’economia si confrontano su tre macrodimensioni del futuro, ovvero la dimensione scientifico-tecnologica, quella socio-politica e quella economico-finanziaria, dal futuro del mondo del lavoro.

Fra i temi ci sarà una riflessione sulla globalizzazione, un confronto sullo stato attuale della transizione energetica, il futuro del mondo del lavoro, le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, senza dimenticare le sfide economiche e finanziarie e le incertezze delle nuove generazioni. Un programma di alto profilo, reso possibile anche dalla collaborazione con partner istituzionali, in primis la Commissione Europea, e altri leader nei loro settori come AsVis, l’Istituto Italiano di Tecnologia, Pictet e Oxford Economics. Nato a Verona, il Festival del Futuro ha un forte legame culturale con la regione lombardo-veneta, ma grazie alla sua diffusione digitale, ha allargato sempre più i suoi confini, affermandosi come evento nazionale e aumentando la sua audience. Come nel 2022, anche l’edizione di quest’anno vedrà un grande evento sia in presenza, ospitato nella suggestiva cornice del Teatro Ristori, sia in digitale, live su diciassette piattaforme.