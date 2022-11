Festival della Dottrina Sociale a Verona, presentato il programma: oltre cento relatori in quattro giorni

Con 25 panel principali in programma dal 24 al 27 novembre 2022 il Festival della Dottrina Sociale organizzato da Fondazione Segni Nuovi che da oltre dieci anni promuove e favorisce la cultura dell’ascolto e del confronto. Il Festival, giunto ormai alla dodicesima edizione, è stato presentato a Verona durante una conferenza stampa in Comune, alla quale hanno partecipato il presidente della Fondazione Alberto Stizzoli, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il vescovo di Verona e il presidente di Fondazione Cattolica Verona Paolo Bedoni.

«Oggi tutto sembra tristemente assoggettato ad una logica di sfiducia e di scontro continuo, dove dialogo e verità sembrano in antitesi al punto che si preferisce rifugiarsi in una comoda e irrispettosa indifferenza verso l’altro, rifiutando persino l’idea della complessità legata al confronto rispettoso delle idee. - ha dichiarato Alberto Stizzoli, presidente Fondazione Segni Nuovi - Il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa promuove una continua riflessione, nell’intreccio tra la dottrina sociale della Chiesa, le situazioni storiche, i dinamismi sociali e la sostenibilità delle scelte, finalizzata ad un approccio ampio e ad una visione d’insieme della società e delle sue prospettive. In questi anni, il Festival si è accreditato come uno dei luoghi privilegiati nel confronto tra uomini (cattolici e non) impegnati nel lavoro, nel sociale, e in ruoli di responsabilità pubblica».

La pandemia, la crisi economica e la guerra in Ucraina hanno creato un clima di incertezza e di paura tra le comunità internazionali e la sfiducia fa da sfondo a questa situazione geopolitica instabile e piena di contraddizioni. Agevolare il dibattito e creare occasione di confronto per costruire veri rapporti di fiducia infatti è l’obiettivo della nuova edizione dal titolo "Costruire la Fiducia. La passione dell’Incontro".

Durante la conferenza è stato presentato il programma del Festival che anche quest’anno affronta tutti i grandi temi al centro del dibattito culturale e sociale, con un coinvolgimento diretto delle giovani generazioni e delle imprese che compongono il tessuto economico del paese. Sono infatti oltre cento i relatori, rappresentanti aziendali, istituzionali e religiosi, che si confronteranno durante i dibattiti organizzati all’interno del Festival. L’edizione 2022 si terrà in presenza presso il Palaexpo di Verona e si svolgerà nell’arco di 4 giorni. Il programma completo è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.dottrinasociale. it/festival/tema-edizione-2022 .