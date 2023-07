Forte Gisella invaso dai Celti: un fine settimana di musiche, arti e giochi antichi

Il mondo dei Celti arriva a Verona. Due giorni di musica, spettacolo, rievocazioni storico-culturali, area bimbi a tema e giochi celtici.

Oggi, 8 luglio, fino alle alle 24, e domani dalle 11 alle 21, al Forte Gisella, in Via Mantovana, si svolgerà la prima edizione del "Væltik Celtic Festival Verona". L’evento è promosso dalla sezione di Verona di Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) con il sostengo e il patrocinio della quarta circoscrizione del Comune di Verona ed il supporto di vari sponsor tra cui il Consorzio Zai.

Nei due giorni si esibiranno gruppi e suonatori di strumenti celtici, ci saranno danze irlandesi, si potranno fare giochi celtici e partecipare a workshop con focus le armi dell'epoca. Verranno presentate arti antiche come la falconeria, così come i mestieri, gli strumenti e la scrittura fantasy. Numerose saranno le attività per bambini, che potranno giocare o rivivere avventure di tempi antichi. Per i più romantici ci sarà l'opportunità di suggellare la promessa simulando il rito del matrimonio celtico, che sarà celebrato all’interno del festival. E questa notte ci sarà anche l'accensione del fuoco sacro cui seguirà la notte magica sotto le stelle con le letture, canti gaelici e musicanti itineranti nel bosco.

Colonna sonora dell’evento sarà la musica delle band Mortimer McGrave, Patricks e Hanrahan. Inoltre ci saranno molti altri suonatori con cornamuse, flauti, arpa celtica, chitarra e strumenti a corda.

Si potranno anche vedere i ritrovamenti archeologici avvenuti nella pianura veronese, parte integrante del territorio cenomano, le antiche popolazioni celtiche, in particolare a Valeggio sul Mincio, Peschiera, Povegliano, Mozzecane, Nogarole Rocca, Vigasio, S.Maria di Zevio, Oppeano, Isola Rizza, S.Pietro di Morrubio, Cologna Veneta, Pressana.

Saranno inoltre presenti una ventina di stand espositivi, food truck e bar.

L’evento è stato presentato dal presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani, dalle responsabili di Aics Maria Rosa Carlin e Elisa Firinu, e dal responsabile eventi a Forte Gisella Luca Lorenzi.

«Forte Gisella sta diventando sempre di più un importante punto di riferimento grazie ad eventi che hanno come protagoniste le varie culture - ha detto Padovani - L’invito a partecipare dunque è rivolto a tutti i cittadini di Verona e provincia».

«La nostra volontà è di far conoscere questa cultura alla cittadinanza grazie ad un programma nutrito - ha dichiarato Carlin - Mostreremo i ritrovamenti che sono stati fatti nella pianura veronese, e abbiamo pensato anche alle famiglie, con laboratori per bambini che potranno giocare come si faceva un tempo».

«Il Forte Gisella è un fiore all’occhiello della nostra circoscrizione - ha concluso Lorenzi - un posto magico che sta facendo registrare numeri importanti per partecipazione ed inclusione».