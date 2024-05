A Villa Balladoro il Festival della Biodiversità, la sindaca Tedeschi: «Povegliano vuole essere protagonista della transizione ecologica»

Villa Balladoro a Povegliano Veronese si trasforma in un hub di sostenibilità per il tanto atteso Festival della Biodiversità, che si tiene nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, in collaborazione con Planet B. L’evento annuale, giunto alla sua terza edizione, celebra le pratiche sostenibili e la diversità biologica con una serie di attività in armonia con l'ambiente. Il festival offre un’ampia gamma di attività: laboratori interattivi per bambini, corsi di yoga, workshop di uncinetto e di ricamo creativo per incoraggiare uno stile di vita più sostenibile.

Non mancheranno degustazioni di caffè monorigine e discussioni sull'importanza del rispetto e della trasparenza di filiera, ed una serie di Green Talk, dove esperti di settore discuteranno temi cruciali riguardanti la sostenibilità ambientale e la biodiversità locale e nel mondo, nonché i cambiamenti climatici. In particolare, domenica alle ore 11.30 il tavolo di discussione sarà dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili, sul modello che è in fase di costituzione a Povegliano proprio dall'amministrazione Tedeschi.

Durante l'intero evento verrà inoltre allestita una mostra esclusiva sulla biodiversità, con l’obiettivo di educare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione ambientale e del rispetto dei coltivatori. Solo nella giornata di domenica, i visitatori potranno anche esplorare un’area espositiva dedicata a piccoli brand locali e sostenibili, un’opportunità per sostenere l'economia locale e scoprire prodotti innovativi.

L’ingresso al festival è gratuito, così come l'acqua che verrà distribuita a tutti i partecipanti. In linea con il tema della sostenibilità, l’evento è completamente plastic-free: il pubblico è invitato a portare le proprie borracce. «Povegliano - precisa la sindaca Roberta Tedeschi - vuole essere protagonista della transizione ecologica ed energetica. Si tratta di sfide fondamentali su cui ogni amministrazione deve farsi trovare pronta e mettere in atto azioni concrete. Il festival rappresenta un momento per fare il punto della situazione e comprendere l'importanza di uno stile di vita più sostenibile». Il festival si chiuderà domenica con i saluti della sindaca Roberta Tedeschi, Silvia Poletti (assessora all’ambiente), Edoardo Poletti, (consigliare comunale) e Anna e Sara Zanini (fondatrici di Planet B).