Festival areniano 2024, preoccupazione dei sindacati: «Ritardi penalizzano lavoratori e territorio»

«Negli ultimi mesi abbiamo più volte ribadito la necessità che non siano lavoratrici e lavoratori di Fondazione Arena di Verona a pagare la grave spaccatura che si è creata nel Consiglio di Indirizzo, in particolare tra la Sovrintendente e il Presidente (nonché sindaco di Verona)».

Inizia così la nota firmata dalle segreterie provinciali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal. I sindacati esprimono la propria preoccupazione per la situazione di Fondazione Arena, sia per quanto riguarda i lavoratori, sia per le possibili ricadute sull'economia del centro cittadino.

«Abbiamo inoltre dichiarato - proseguono le sigle sindacali - che gli interessi legati al festival in Arena non sono importanti soltanto per i livelli occupazionali (si arriva a quasi 1500 dipendenti) ma anche per il fondamentale indotto economico che produce, del quale beneficia l’intero sistema economico di Verona e di tutta la provincia (stimato in circa 450 milioni di euro dalla Camera di Commercio).

Il ritardo nella programmazione del Festival crea sempre notevoli problemi a chi deve idearlo e organizzarlo (difficoltà nel reclutare maestri d’orchestra, artisti del coro, personale tecnico, sarte, ecc.) e agli stessi lavoratori stagionali che non possono organizzarsi con la dovuta tempistica per ricercare alloggi a prezzi contenuti, problema che anche nella nostra città è diventato molto critico.

Il programma del Festival viene anticipato di almeno un anno; quindi, all’inizio di un Festival si conosce già quello successivo (quello del 2023 era noto nella primavera del 2022). Questa tempistica non è indifferente perché permette, tra l’altro, di: aprire subito le prevendite; iniziare immediatamente la campagna di marketing, ingaggiare i cast il prima possibile, garantirsi un numero adeguato di personale aggiunto e preparare con la dovuta tempistica l’imponente macchina organizzativa».

«Alla luce di queste considerazioni riteniamo inaccettabile che la convocazione dell’ultimo Consiglio di Indirizzo, che avrebbe dovuto anche discutere e approvare il Festival Areniano 2024, sia saltato per la mancanza del numero legale. A nostro parere ogni componente del CdI ha sicuramente il diritto di fare tutte le valutazioni politiche e/o tecniche che ritiene opportuno, ma al tempo stesso ha il dovere di rispettare gli interessi di lavoratrici, lavoratori e del territorio; quindi, deve anteporre gli interessi della collettività a quelli personali e/o di partito.

Sarà quindi nostra cura attivarci subito con tutte le Istituzioni, locali e nazionali, per coinvolgerle al fine di sbloccare quanto prima questa situazione», concludono i sindacati.