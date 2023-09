A Bardolino inizia la Festa dell’uva e del vino: attesi migliaia di visitatori in cinque giorni

Nella giornata di giovedì 28 settembre prende il via la 92a edizione della Festa dell’uva e del vino di Bardolino, in programma sul lungolago fino al 2 ottobre. Per le cinque giornate della manifestazione, organizzata dal Comune lacustre insieme alla Fondazione Bardolino Top, sono attesi migliaia di appassionati.

Il taglio del nastro è fissato per le ore 18, preceduto alle 17 da una sfilata folkloristica inaugurale per le vie del centro storico con il carro allegorico di Bacco e Arianna e i canti del Coro La Rocca.

Ogni giorno, dalle 10 del mattino fino all’una di notte, Bardolino si accenderà con mercatini sul lungolago, assaggi di vino e cibi tipici, musica dal vivo e dj set.

Saranno presenti 23 cantine del territorio che serviranno vino Bardolino Classico, Superiore e Chiaretto e ben 27 menù diversi curati dalle associazioni bardolinesi, con tanto di possibilità di assaggiare il famigerato granchio blu pescato in Adriatico. Ci sarà l'imbarazzo della scelta fra le specialità proposte: dal cotechino con la pearà fino a rivisitazione di grandi classici, come il risotto allo spumante, il risotto e spezzatino al vino Bardolino, i ravioli al lavarello o le pennette alla pompiera, solo per citarne alcuni.

«Tutto è pronto per accogliere le migliaia di visitatori e turisti che verranno a Bardolino per concludere in bellezza la stagione e per assaggiare le eccellenze del nostro territorio – dice il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini –. Ringraziamo le associazioni bardolinesi e i nostri viticoltori per l'impegno e la passione con cui ci aiutano a realizzare ogni anno questa manifestazione di grandissimo richiamo».

Saranno tanti gli appuntamenti di intrattenimento, come lo spettacolo pirotecnico sull’acqua (domenica 1° ottobre alle 23) e le proiezioni tridimensionali di Ben Peretti sulla facciata di Villa Terzi (venerdì, sabato e domenica, dalle 20 alle 24). Non mancheranno i momenti istituzionali con la Confraternita del Vino Bardolino e le premiazioni del 13° Concorso enologico Bardolino Doc (domenica 1° ottobre, dalle 17). Spazio anche ai più piccoli, con la corsa podistica dei Pollicini (1° ottobre, ore 15).