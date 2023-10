Quasi 200 mila le presenza a Bardolino per la Festa dell’uva e del vino

Quella andata in scena tra il 28 settembre e il 2 ottobre è stata una delle migliori edizioni di sempre della Festa dell’uva e del vino Bardolino. Dal Comune lacustre infatti spiegano che l'edizione numero 92 della rassegna ha sfiorato le 200 mila presenze.

Grande soddisfazione dunque per l'Amministrazione, che insieme alla Fondazione Bardolino Top ha gestito l’imponente macchina organizzativa, supportata dalla schiera di 700 volontari delle 27 associazioni del paese.

«Se la Festa è andata così bene è merito di tutti i volontari, delle associazioni e delle aziende vitivinicole che si sono date da fare per lavorare alacremente, tenendo alto il nome di Bardolino e dandosi da fare tra gli stand – commenta il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini –. Un grazie va anche alle forze dell’ordine per aver garantito la sicurezza in una manifestazione così affollata e a chi si è occupato delle pulizie per far sì che ogni giorno si ripartisse con il giusto decoro. Insieme alla Fondazione portiamo a casa un’altra edizione di grandissimo gradimento per i tanti visitatori, italiani e stranieri, che in questo inizio d’ottobre affollano la sponda veronese del lago di Garda».