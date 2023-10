A Villa Pullè un fine settimana di festa tra sport, associazioni e famiglie. Olivieri: «È una novità assoluta»

Un weekend per provare le attività sportive, artistiche e socio-culturali promosse dalle associazioni del territorio. Sabato 7 e domenica 8 ottobre il parco di Villa Pullè al Chievo si apre alla città per la prima edizione della manifestazione "Weekend in Villa", evento organizzato dalla terza circoscrizione che vedrà la partecipazione di 58 fra associazioni, scuole e realtà del territorio.

La giornata di sabato sarà dedicata allo sport, mentre domenica sarà proposto un vasto ventaglio di iniziative, rivolte a tutte le età e ispirate al tema della diversità, intesa come unicità che le associazioni aderenti declineranno in diverse modalità.

Il programma

Il via sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, con la Festa dello Sport. Una ventina di associazioni sportive faranno provare diverse attività, dalla pallavolo al basket, dal rugby alle arti marziali, ma anche yoga, pilates e parkour. I più piccoli potranno divertirsi con il tiro a segno con elastici, e ci saranno anche lezioni per l'avviamento allo sci. Da non perdere inoltre le esibizioni di basket, free style e ad alcune partite di qualche altra disciplina sportiva.

Domenica invece, dalle 10 alle 18, ci sarà la Festa delle Associazioni e delle Famiglie con attività rivolte a tutte le età. Saranno presenti 38 stand di associazioni che proporranno momenti musicali, percorsi gioco, laboratori creativi, danze popolari, orientheering, passeggiate coi pony, lezioni storiche, piccole mostre e tanto altro. Vista la ricorrenza del centenario dalla costruzione della Diga del Chievo, dalle 10.30 alle 12 si terrà una conferenza dal titolo "Il Chievo, il Canale e la sua Diga". I relatori saranno Mario Patuzzo, scrittore del libro "L'Adige, Verona e i suoi ponti", e Raffaella Righetti, referente del Gruppo Auser del Chievo e esperta della Diga. Inoltre sarà attivo uno stand informativo sulla Diga e il Chievo.

In entrambe le giornate saranno attivi dei food truck con bevande e snack. Per informazioni Sede Circoscrizione 3^, Via Sogare, 3, telefono 045 8492326, email circoscrizione3@comune.verona.it o sul sito: https://circ3.comune.verona.it.

La manifestazione è stata presentata mercoledì mattina in Sala Pasetto dal presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri, da Nadia Cieno dell’associazione Dunk Italy che gestisce la manifestazione e dai rappresentati di alcune associazioni aderenti. «Questa iniziativa è una novità assoluta - ha detto il presidente Riccardo Olivieri - I veronesi e le veronesi che verranno potranno provare diverse attività, per tutte le età, grandi, piccoli ma anche adolescenti e meno giovani. Le associazioni potranno presentarsi alla cittadinanza mostrando ciò che quotidianamente fanno. Ringraziamo i consiglieri di circoscrizione per il prezioso lavoro, la Protezione civile il Grifone, i Gruppi Alpini del Chievo e di San Massimo per il supporto, e siamo certi di trascorrere due giorni bellissimi stando insieme, divertendosi e socializzando».

Le associazioni aderenti

SABATO 7 OTTOBRE

ORE 15.30 - 19 FESTA DELLO SPORT

Dimostrazioni delle varie discipline delle società sportive e prove aperte a tutti:

???ANAM STUDIO YOGA e PILATES

???CLUB ALPINO EDELWEISS

???CPM B. GO MILANO PALLAVOLO - PARTITE

???DUNK ITALY BASKET FREESTYLE - PROVE DI MINIBASKET

???DOJO SCALIGERA KARATE ASD - USO DEI CERCHI

???GDM GINNASTICA DINAMICA MILITARE SSD- Dimostrazioni/ Allenamenti

???KODOKAN LIBERTAS VERONA - ALLENAMENTO E PROVE SU TATAMI

???MAJOROTTI S. MASSIMO - ANIMAZIONE

???PARKOUR VERONA ASD - ESIBIZIONI CON STRUTTURE

????PROTEZIONE CIVILE GRIFONE

????S.A.S.S. ASD - PALLAVOLO - PARTITE

????S.A.S.S. YOGA - TECNICHE DI RILASSAMENTO

????TAICHICHUAN - stile YANG - Scuola TUNG

????TAKI no KAN AS - allenamenti e prove

????TAKINOKAN con tatami

????TIRO A SEGNO (CON ELASTICI) PER BAMBINI

????VAGANOVA ZHANNAT AKHMETOVA PILATES - DANCE FIT

????VERONA RUGBY - PARTITE

????YOSEIKAN BUDO - CIRCOLO PUPI - ALLENAMENTI E PROVE

????ISTITUTO CAMOZZINI G. C. - VR

????LAMS Centro formazione Musicale Verona

????LUNAMICA A.p.S.

????MADONNARI E GONG

????MAG VERONA - Coop sociale (partner Progetto S.T.E.P.S.)

????MAJORETTE AFRODITE ASD Sfilata ore 16

????MAJOROTTI S. MASSIMO- Info point

????Ass. OMNIA Impresa Sociale - Fitness della mente

????PITTURA CON BIANCA PILON e i suoi artisti

????PREMATURAMENTE APS - PALLONCINI E BOLLE PER I BIMBI

????PROGETTI FANTASTICI CON IL PAPERCRAFT-Costruzioni con la carta-Bambini

????PROTEZIONE CIVILE GRIFONE - Attività ludiche per bambini

????SCOUT ADULTI MASCI - Gioco con le bocce

????SOL.CO. Letture animate per bimbi - Area Bambini (partner Progetto S.T.E.P.S.)

????SOLIDEA APS Prove di parametri base con infermiere

????S.T.E.P.S. VERONA Progetti di solidarietà

????TAMZARA' DANZE POP/FOLK - ESIBIZIONI h 11- BALLI GRUPPO da h 16.45

????VAGANOVA ZHANNAT AKHMETOVA - Danze orientali

????VERONA CITTA' FORTEZZA ORE 11 e ORE 16 INTERVENTI STORICI

DOMENICA 8 OTTOBRE

ORE 10 - 18 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA FAMIGLIA

ACAT VERONA - PROVE CON VISORE RIPRODUCENTE TASSO ALCOLEMICO

???AIP Associazione Immunodeficienze Primitive

???AL-ANON GRUPPI SOSTEGNO FAMILIARE

???ALZHEIMER VR

???ARIBANDUS Coop. Soc. Onlus Lab. Artistico-manuali- Area Bambini (partner Progetto S.T.E.P.S.)

???AUSER CHIEVO - ESPOSIZIONE PITTURA - CONFERENZA ORE 10.30-12

???BANCO DI COMUNITA' - info e divulgazione

???CORO LYRICUS VERONA

???CTG LA FARFALLA ORE 10-12 ORIENTEERING e CACCIA AL TESORO

????CUORE INGEGNO Associazione Culturale - Proposte regalo fatte a mano

????ENDAS - Attività cinofile- ORE 10 Obbedienza-ORE 16 AGILITY

Percorsi: