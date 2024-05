Festa di San Zeno, vescovo Pompili: «Attenzione ai più fragili»

Farsi carico dell'insicurezza degli altri. È questa l'esortazione pronunciata ieri, 20 maggio, dal vescovo di Verona Domenico Pompili durante il vespro solenne in occasione della festa del patrono San Zeno.

Oggi, per Verona è stata una giornata di festa anche se non è stata una giornata tranquilla a causa del maltempo. Pochi comunque i disagi nel capoluogo e nessun cambio di programma per le celebrazioni zenoniane. Alle 18.30 di questo pomeriggio, in basilica, il vescovo presiederà la messa solenne con la consegna dell’olio votivo per l’urna del patrono, a cura delle 59 parrocchie del vicariato Est Veronese.

Intanto ieri, il vescovo Pompili ha fatto il tradizionale "discorso alla città" durante la celebrazione della vigilia della festa di San Zeno. Pompili ha ricordato le parole dette da Papa Francesco durante la sua visita alla città. Parole che sono un invito a sognare Verona «come la città dell’amore, non solo nella letteratura, ma nella vita». Partendo da questo, il vescovo scaligero ha sollecitato i veronesi a farsi costruttori di «un benessere diffuso attraverso l’attenzione ai più fragili».

«Anche a Verona, che pure è una città benestante, non mancano povertà che non vanno nascoste o dimenticate - ha elencato il vescovo - Gli anziani a basso reddito che non riescono a far fronte alla vita quotidiana, sia per la solitudine, sia per la mancanza di capacità economica. E solo nel 2023 la Caritas ha censito 135 persone che hanno perso la casa. I lavoratori stranieri, di cui una città a forte vocazione turistica ha urgente bisogno, non trovano una casa. Così spesso vivono in case abbandonate. E i detenuti che senza una rete sociale di supporto e di accompagnamento si trovano solo in difficoltà e con lo stigma della "mela marcia". Nel 2023 la Caritas ha incontrato 3.270 persone con un problema abitativo e di queste 1.443 chiedono un posto per dormire. Possiamo insieme provare a fare qualcosa di più? San Zeno non ci dia pace fino a quando accada che i poveri ignorino finalmente cosa sia mendicare cibo, salute, educazione, benessere. E ancor prima "cosa sia mendicare" un tetto sotto cui stare».