Festa della Repubblica, Sboarina: «Uniti per la democrazia e la libertà nostra e di paesi vicini come l’Ucraina»

«Unità, libertà, democrazia. Sono questi i valori che da 76 anni contraddistinguono il cammino della nostra Repubblica, cominciato con i nostri nonni che votarono per ricostruire l’Italia dalle sue fondamenta. Principi che oggi, come ieri, non dobbiamo smettere di difendere, attraverso l’impegno delle istituzioni e dei singoli cittadini, tutti uniti dal comune attaccamento alla nostra Nazione». Lo ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno.

Il primo cittadino scaligero ha quindi aggiunto: «Uniti, negli ultimi due anni, abbiamo vinto una guerra, quella contro l’emergenza sanitaria del Covid. Uniti, dobbiamo continuare a impegnarci per la libertà, non solo nostra ma anche degli altri popoli, alcuni vicini a noi come l’Ucraina in cui si sta combattendo una guerra nel cuore dell’Europa. Uniti, dobbiamo difendere ogni forma democratica, conquistate nelle urne il 2 giugno 1946. Oggi più che mai, con una guerra a pochi chilometri da casa, questi valori devono risuonare forti e chiari per riaffermare il diritto internazionale alla pace. Come 76 anni fa, in questi mesi si sta scrivendo un nuovo capitolo di storia, e come allora unità nazionale, libertà e democrazia sono i principi irrinunciabili».

Il sindaco di Verona ha poi ricordato che «la Festa della Repubblica, la più importante celebrazione nazionale degli italiani, assume quindi un significato ancora più profondo e partecipato. Il Tricolore ci unisce sotto un'unica bandiera e ci ha accompagnato in tanti momenti di difficoltà, - ha spiegato Sboarina - basti pensare alla forza che ci ha dato durante i mesi del lockdown. Oggi, sempre il Tricolore, è il simbolo della solidarietà italiana che contraddistingue gli aiuti umanitari verso l’Ucraina. Una macchina che giorno dopo giorno lavora incessantemente e di cui Verona, orgogliosamente, è centro nevralgico a livello nazionale. Ma il Tricolore è anche il simbolo dell’impegno per il futuro. Del lavoro, diritto riconosciuto dalla Costituzione, legge fondamentale dello Stato e supremo riferimento. Dal lavoro è partito il rilancio del tessuto economico e sociale di Verona, città all’avanguardia e in forte crescita. È così che privati cittadini e istituzioni costruiscono il futuro per i nostri giovani, affinché possano nella propria città trovare le occasioni migliori per esprimere la loro energia e il loro talento. È ai giovani che voglio dedicare questa Festa della Repubblica», ha precisato il sindaco Federico Sboarina.

Sempre con riferimento ai più giovani, il primo cittadino di Verona ha ribadito che «le nuove generazioni sono indispensabili per il paese e per la nostra città. Noi stiamo costruendo un mondo migliore per loro, prima di noi si sono impegnati i nostri nonni che hanno combattuto per la libertà di cui godiamo oggi. È pensando ai giovani che stiamo lavorando per una comunità moderna, inclusiva e in cui prevalga la meritocrazia. Il Tricolore, simbolo della nostra comunità nazionale, rappresenta tutti questi valori dell’impegno civile, politico e sociale. Buona Festa della Repubblica a tutti», ha concluso il sindaco Federico Sboarina.

Proprio in occasione della Festa della Repubblica, è da ricordare l'appuntamento di questa sera, giovedì 2 giugno, che vedrà l'arena di Verona tornare protagonista in prima serata sulla Rai. L'appuntamento da non perdere è alle ore 20.30, quando verrà trasmesso da Rai1 il video di Gianni Morandi che intonerà l’Inno di Mameli, le cui note dall'anfiteatro scaligero risuoneranno nelle case di tutti gli italiani.