Cerimonia in piazza Brà e Musei civici aperti a Verona per la Festa della Repubblica

Venerdì 2 giugno si festeggia il 77° anniversario della Festa della Repubblica, una delle ricorrenze più importanti e più sentite dalla cittadinanza.

A Verona la cerimonia è in programma alle 10 del mattino in piazza Bra, davanti al monumento di Vittorio Emanuele, e inizierà con l’ingresso dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, del Gonfalone della Città di Verona, seguito dal Gonfalone della Provincia di Verona.

Dopo l'alzabandiera ci sarà la lettura del messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui seguiranno i saluti del sindaco Damiano Tommasi e del prefetto Donato Cafagna. Interverranno alla cerimonia anche gli studenti del liceo Musicale Statale Carlo Montanari, che eseguiranno alcuni brani. Ai ragazzi e alle ragazze, per l’occasione, sarà consegnato il testo della Costituzione.

Le celebrazioni termineranno nel pomeriggio, sempre in piazza Bra, con l'ammainabandiera alle 17.30 a cui seguirà, alle 18, il concerto della Banda Artiglieria Contraerei dell’Esercito: in caso di pioggia la cerimonia e il concerto si terranno in Gran Guardia.

Musei aperti

In occasione della Festa della Repubblica inoltre, tutti i Musei civici saranno aperti regolarmente. Un’opportunità in più per cittadini e turisti di visitare le diverse esposizioni in programma e conoscere il ricco patrimonio artistico custodito dal polo museale veronese.

Per il lungo fine settimana è inoltre prevista l’apertura straordinaria anche delle Arche Scaligere alla chiesa di Santa Maria Antica, con possibilità di visita nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L’attività è resa possibile grazie alla preziosa e continua collaborazione dei volontari di Legambiente Verona.

L’ingresso è gratuito e consentito solo ai possessori del biglietto per visitare uno degli altri musei e monumenti civici (anfiteatro Arena, Casa di Giulietta, Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano) e, ai possessori della VeronaCard.

Tutte le informazioni su orari e attività in corso sul sito dei Musei civici.