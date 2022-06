Verona celebra la Festa della Repubblica con una cerimonia nel cuore della città

Giovedì 2 giugno si festeggia il 76° anniversario della Festa della Repubblica, una delle feste nazionali più importanti e più sentite dalla cittadinanza.

La cerimonia è in programma al mattino dalle ore 10 in piazza Bra, davanti al monumento di Vittorio Emanuele e inizierà con l’ingresso dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, del Gonfalone della Città di Verona, seguito dal Gonfalone della Provincia di Verona.

Dopo l'alzabandiera ci sarà la lettura del messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui seguiranno i saluti del sindaco e del prefetto Donato Cafagna.

A seguire, la cerimonia proseguirà nel Loggiato della Gran Guardia per la consegna delle onorificenze da parte del prefetto. Come di consueto, le celebrazioni termineranno nel pomeriggio quando, sempre in piazza Bra, si procederà con l'ammainabandiera.