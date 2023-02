Con la Festa della Renga di Parona, si chiude il carnevale di Verona

Come da tradizione, il primo mercoledì di Quaresima ha chiuso il carnevale di Verona con la Festa della Renga di Parona, che si è tenuta nelle due principali piazze del quartiere, quella del Porto e Largo Stazione Vecchia.

Numerosi come al solito i veronesi che all'ora di pranzo si sono riversati in zona per concentrarsi agli stand enogastronomici dove veniva distribuito il piatto simbolo di questo evento, ovvero polenta e renga, ma anche gnocchi ed altre pietanze.

Un tradizionale appuntamento carnevalesco cui non ha voluto mancare l'Amministrazione comunale, con la partecipazione del sindaco Damiano Tommasi e alcuni assessori, oltre ai consiglieri della 2a Circoscrizione, tra cui presidente Elisa Dalle Pezze, accompagnati dal presidente del Comitato Benefico Festa de la Renga Roberto Bussola.

L'appuntamento, promosso dal Comitato Benefico Festa de la Renga in collaborazione con il Comune e la circoscrizione, ha visto il contributo di un centinaio di volontari e una decina di gruppi, che ne hanno reso possibile il regolare svolgimento.

Nel primo pomeriggio si è infine tenuta la tradizionale sfilata di maschere, che da via Liberale da Verona ha visto la "Parona", la sua corte e il suo seguito, attraversa il quartiere e presentarsi sul palco, prima di raggiungere la zona clou della festa nelle piazze.