Dopo due anni torna la Festa della Renga a Parona: limitazioni sulle bevande in vetro e gli alcolici 

La Festa della Renga quest'anno ci sarà. È stata infatti confermata l'edizione 2022 della manifestazione che si svolge tradizionalemente a Parona alla fine del carnevale veronese. L'evento è in programma mercoledì 2 marzo, dopo ben due anni di blocco forzato a causa della pandemia da Covid-19.

Il presidente del Comitato benefico Festa della Renga Roberto Bussola ha commentato così: «Dopo due anni di silenzio tentiamo di ripartire, con l'augurio dell'arrivo di tantissimi partecipanti che non dovranno scordarsi di rispettare lle regole anti contagio».

Come da tradizione, dunque, il carnevale veronese si conclude il "mercoledì delle Ceneri" con la Festa della Renga a Parona. Per l’appuntamento del 2 marzo, sarà in vigore anche quest’anno il divieto di vendere bevande in vetro dalle ore 13 di mercoledì alle 2 di giovedì e la somministrazione di alcolici dopo le ore 21.