Il sindaco Tommasi in università celebra i 40 anni dell'ateneo scaligero: «Siamo orgogliosi di questa istituzione»

Verona festeggia i 40 anni dalla nascita del proprio ateneo. Era l’8 agosto del 1982 quando il senatore Vittorino Colombo comunicava in Senato la nascita ufficiale dell’Università degli studi di Verona. Alla guida del comitato tecnico il professor Carlo Vanzetti, che avrebbe traghettato l’ateneo fino all’elezione, il 16 giugno del 1983, del suo primo Rettore, Hrayr Terzian.

All’avvio delle celebrazioni dei 40 anni dalla nascita dell’Università di Verona, che proseguiranno per tutto l’anno accademico 2022-2023, con una serie di eventi dedicati, era presente anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, che ha partecipato con un intervento di saluto. Presenti per l’amministrazione comunale anche la vicesindaca Barbara Bissoli, l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni e la direttrice dei Musei Civici Francesca Rossi.

«Questo è il luogo dove i nostri ragazzi iniziano i loro progetti di vita, - ha esordito Damiano Tommasi - dove li costruiscono e li sostanziano, magari anche cambiandoli in corsa, e dove mettono le basi per costruire la famiglia. Come città non possiamo che essere orgogliosi di questa istituzione e delle sue persone, il nostro compito e il nostro impegno per il futuro è mettere l’ateneo nelle condizioni di crescere ancora, concretizzando i tanti progetti che ci sono, le idee e le passioni che nascono tra queste mura».

Il primo cittadino scaligero ha poi aggiunto: «La sinergia tre istituzioni e la voglia di sognare insieme deve essere la linea guida delle nostre azioni, per continuare ad alimentare le grandi potenzialità di Verone e del suo tessuto sociale. Ai nostri studenti dobbiamo trasferire fiducia nel futuro e ambizione nelle attese. Sognare non è prerogativa solo dei giovani, possiamo farlo anche noi, sono i nostri ragazzi a chiedercelo. Personalmente mi ritengo un eterno studente, - ha evidenziato Damiano Tommasi - visto che solo in tarda età mi sono iscritto a questa università, un cammino che mi auguro di poter concludere quando gli impegni istituzionali e il tempo per la famiglia me lo permetteranno. Oggi è tanto l’orgoglio e l’emozione di essere qui a rappresentare la città, la autorità presenti dimostrano la ricchezza del nostro tessuto sociale, ciò che come comunità stiamo costruendo e vogliamo alimentare».

Infine, il sindaco Damiano Tommasi ha concluso: «A nome della città voglio quindi trasferire un grazie a coloro che 40 anni fa hanno permesso che a Verona nascesse questa istituzione, a quanti ogni giorni si adoperano per reinventarle e continuano ad investire per far sì che il nostro ateneo rimanga un’eccellenza universitaria».