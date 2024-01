Tiziana, 26 anni al servizio dei cittadini in Comune a Castelnuovo del Garda: la festa per il pensionamento 

Grande festa in municipio a Castelnuovo del Garda lo scorso 29 dicembre per il pensionamento di Tiziana Trivellin, dopo 26 anni di servizio in Comune. Prima al settore Lavori pubblici, poi all’Ufficio protocollo e referente dello Sportello associazioni, Tiziana, secondo quanto riportato in una nota del Comune, «si è sempre distinta per puntualità, correttezza e gentilezza, sia nei rapporti con la cittadinanza che con i colleghi».

Negli anni, proseguono dal Comune di Castelnuovo del Garda, «si è confermata un riferimento importante per dipendenti e amministratori». La sua figura viene definita «svelta e attenta», nonché giudicata «una presenza rassicurante ad ogni evento, festa o cerimonia, sempre seguiti con meticolosa precisione».

Proverbiale, ricorda ancora la nota del Comune di Castelnuovo del Garfda, è divenuta «la sua abilità nel risolvere i piccoli imprevisti quotidiani: non c’era contrattempo per il quale non sapesse trovare la soluzione più rapida ed efficace».

«Sono grandi le qualità umane e di totale servizio che Tiziana ha mostrato in questi anni - ha detto nell'occasione il sindaco del Comune gardesano Giovanni Dal Cero -. Una persona onesta, responsabile ed esemplare nella sua professione, che ringrazio per la sua attenzione e la piena dedizione al lavoro».