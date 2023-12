"Santa Lucia per tutti", la parrocchia omonima a Verona attende grandi e piccini con quattro giorni di musica, bancarelle e storie

Il senso dell’attesa, la meraviglia della scoperta, i dolci al cioccolato e la condivisione: da sabato 9 a martedì 12 dicembre con "Santa Lucia per Tutti", la Parrocchia di Santa Lucia Extra ha organizzato con una serie di eventi dedicati a bambini e adulti una quattro giorni. «Santa Lucia è la festa di tutti i bambini e ciascuno ha un legame con questa tradizione - ha commentato don Franco Dal Dosso, parroco di Santa Lucia -. Nel nostro quartiere abbiamo deciso di allestire un programma di eventi basato sul senso dell’attesa che poi diventa meraviglia e scoperta il giorno del 13 dicembre. In chiesa abbiamo posto un’urna dove i bambini e le bambine potranno inserire la loro letterina con le richieste di doni e dolci alla Santa. Non solo iniziative dedicate ai più piccolini, - ha poi precisato don Franco Dal Dosso - Santa Lucia è per tutti: animazione per le vie del quartiere con la narrazione di favole, street band, bancarelle con patatine fritte e cioccolata per vivere dei giorni all’insegna del sano divertimento e della condivisione».

Sabato mattina si apriranno le bancarelle e gli stand gastronomici nel campetto da calcio antistante la chiesa. Tanti gli eventi pensati per i più piccoli come lo spazio dedicato alla fantasia con "Il mondo delle favole", un allestimento incantato realizzato dai genitori per raccontare ai bambini storie e leggende per un viaggio insieme in un mondo incantato. Tra le protagoniste ovviamente Santa Lucia la cui storia verrà spiegata e narrata ai più piccoli in modo che possano conoscere da vicino la tradizione veronese. Durante i giorni della festa, in chiesa, sarà esposta la reliquia della Santa che è conservata in parrocchia.

Oltre a banchetti con frittelle, patatine e tanti dolciumi spazio alla musica con la Street Band che, domenica 10 rallegrerà, a partire dalle 10, le vie del quartiere. Alle 15.30, poi, i giovani del Conservatorio di Verona proporranno, in chiesa, musiche classiche in tema con le festività. La grande attesa è riservata a martedì 12. Alle 16.30 si aspetterà l’arrivo della Santa sul sagrato della chiesa con lo spettacolo di Clown Destino e alle 17.30 arriverà Santa Lucia con il suo asinello, accompagnata dal fedele castaldo, per distribuire dolcetti a tutti i bambini buoni. Un dolce anticipo per il giorno seguente quando, la mattina, i più piccoli si risveglieranno e correranno a scartare tante sorprese.