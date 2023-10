In quinta circoscrizione a Verona si festeggiano i nonni e le coppie che celebrano 40 anni di matrimonio

Una giornata dedicata ai nostri angeli custodi e a quelli che quest'anno festeggiano i 40 anni di matrimonio. Domenica 1 ottobre in quinta circoscrizione sono in programma la "Festa dei nonni" e il "40° anniversario di matrimonio", due iniziative per trascorrere un pomeriggio insieme divertendosi a teatro o passare dei piacevoli momenti di socializzazione.

Il primo appuntamento sarà alle 15, alla Chiesa di Santa Teresa, per festeggiare le coppie che si sono sposate negli anni 1982 e 1983. Si inizierà con la celebrazione della Santa Messa a cui seguirà un momento conviviale nel quale le coppie riceveranno una pergamena per l’importante ricorrenza.

Secondo appuntamento è alle 17 al Teatro S. Teresa con la Festa dei Nonni, che potranno assistere allo spettacolo della compagnia teatrale “Micromega” dal titolo “Scambio di persona all’italiana”, una divertente commedia di Giuseppe Della Misericordia, con la regia di Enrico Matrella, che racconta la storia di un’impiegata frustrata e senza voglia di lavorare commette un errore che le cambierà la vita: inverte la pratica di Omar Allevi con quella di Omàr Allawi. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Le iniziative sono state presentate venerdì in sala Delaini. Sono intervenuti il presidente della quinta circoscrizione Raimondo Dilara e il presidente della Commissione politiche sociali Moreno Bronzato. «Gli anniversari di matrimonio più festeggiati sono il 25° ed il 50° - ha detto Raimondo Dilara - mentre la tappa altrettanto importante del 40° rimane sempre evento “marginale” e poco ricordato come invece si converrebbe. La proposta di festeggiare anche questo traguardo della vita coniugale è stata subito accolta con entusiasmo da parte di un grande numero di coppie residenti nel nostro territorio».

«Siamo orgogliosi di poter festeggiare i nostri nonni - ha affermato Moreno Bronzato - perché sono figure sempre più importanti per il sostegno delle nostre famiglie, e noi vogliamo essere per loro sempre un valido supporto».