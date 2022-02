Covid si mangia pure il tortellino di Valeggio: salta la celebre Festa del Nodo d'Amore sul Ponte Visconteo

Il tradizionale grande evento che solitamente si svolgeva sul meraviglioso Ponte Visconteo a Valeggio sul Mincio, anche quest'anno purtroppo non si farà. La situazione epidemiologica, pur in miglioramento, non consente agli organizzatori sufficienti garanzie per dare vita alla consueta lunghissima tavolata imbadita di prelibatezze locali, tra queste l'immancabile tortellino.

Il dispiaciuto annuncio è stato dato nelle scorse ore dall'Associazione Ristoratori di Valeggio in un messaggio via social: «Abbiamo tutti negli occhi e nel cuore la Festa del Nodo d'Amore, grande cena-spettacolo conosciuta in tutto il mondo. Nel rispetto delle linee guida che sconsigliano i grandi assembramenti, siamo costretti ad annullare un evento che avrebbe portato sul Ponte Visconteo migliaia di ospiti».

La stessa Associazione Ristoratori di Valeggio quindi precisa: «Questi due mesi sarebbero stati cruciali per le prenotazioni, per l'organizzazione e per la gestione. Non potendo fare il lancio in un clima di serenità, ci vediamo costretti a darci appuntamento per il grande ritorno, nel 2023, con un'edizione speciale che segnerà una rinascita vera, straordinaria. Fino ad allora, - conclude l'Associazione Ristoratori di Valeggio - noi saremo sempre qui e vi aspettiamo nei nostri ristoranti e nella nostra bellissima Valeggio sul Mincio, terra di fiume, di colline, di parchi e castelli. Viva Valeggio e viva le nostre tradizioni».