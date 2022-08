Nero di seppia "in salsa neonazista", polemica dell'Anpi per un evento a Bovolone

Nessuna concessione per la Pastasciutta Antifascista, ma per una festa con vaghi richiami neonazisti travestita da cena di beneficenza gli spazi ci sono. Bovolone è di nuovo al centro di uno scontro ideologico. Scontro che questa volta si consuma all'interno di una campagna elettorale. Il prossimo 25 settembre, gli italiani voteranno per rinnovare il Parlamento. E una settimana prima, nel centro sociale Crosare di Bovolone si svolgerà la prima "Festa al Nero di Seppia". Un evento che, attraverso il suo volantino, ha attirato l'attenzione di Giacomo Segantini dell'Anpi di Legnago e della Bassa Veronese.

«Da giorni circola a Bovolone un volantino che pubblicizza una cena a numero chiuso con seguito di festa aperta a simpatizzanti». L'evento, annunciato per il 16 settembre, è la prima "Festa al Nero di Seppia", ed il suo volantino mette in mostra alcuni simboli neonazisti e neofascisti.

Di fianco al titolo della festa sono riportati due numeri: 18 e 83. Sono due numeri che spesso vengono utilizzati dai neonazisti e dai suprematisti bianchi. Il 18 è un richiamo ad Adolf Hitler (le lettere iniziali A e H sono la prima e l'ottava dell'alfabeto). L'83 è il simbolo del saluto suprematista "Heil Christ" (anche in questo caso, le iniziali H e C sono l'ottava e la terza dell'alfabeto). Proseguendo con la simbologia, sotto l'intestazione del volantino è raffiguata un'aquila imperiale che potrebbe riferirsi all'aquila della Repubblica di Salò. Tutto il volantino poi è scritto in caratteri gotici bianchi su sfondo nero ed anche nel menù viene sempre ripetuto il colore preferito da neofascisti e neonazisti: il risotto al nero di seppia, l'hamburger black angus e il vin nero.

Il volantino è anonimo. Non viene riferito chi organizza la festa, ma vengono riportati i numeri di telefono per prenotarsi e viene specificato che l'intento della manifestazione è benefico. Tutto il ricavato verrebbe infatti devoluto all'associazione di volontariato Abeo.

E il tutto è organizzato al centro sociale Crosare di Bovolone, stabile di proprietà del Comune e gestito da un'associazione. Un centro sociale in cui, il mese scorso, non è stato possibile organizzare la festa della Pastasciutta Antifascista, come ricordato da Segantini: «La Pastasciutta Antifascista era stata concordata per il 24 luglio scorso con il centro sociale di Bovolone ed è stata fatta saltare a due giorni dall'evento, su invito del Comune. Il direttivo del centro sociale ha motivato la disdetta dello spazio concordatoci adducendo minacce alla sicurezza dell'ordine pubblico, dopo consultazione col Comune e millantando anche un parere in questo senso delle forze dell'ordine. Ma la situazione di sicurezza ci era in realtà garantita proprio dalle forze dell'ordine con estrema chiarezza. Effettivamente, qualcuno aveva fatto circolare voci di disordini, ma erano solo voci. Altri motivi addotti per annullare la nostra iniziativa erano che essa sarebbe politicizzata e divisiva in quanto antifascista. Ora viene da chiedersi se il Comune di Bovolone può permettere una tale provocazione: un evento di natura fascista in un luogo pubblico».

«C'è da chiedersi se, al di là del pessimo gusto che tale iniziativa provocatoria rappresenta, non ci sia in essa apologia di fascismo, cioè della più ripugnante e devastante esperienza che ha vissuto il nostro Paese: dallo squadrismo degli Anni Venti del secolo scorso, alla criminale dittatura guerrafondaia che portò allo sfascio dell'Italia - ha concluso il rappresentante dell'Anpi della Bassa - E non avendo mai fatto i conti col passato fascista, esso continuò a deteriorare la vita repubblicana con la strategia della tensione che insanguinò ancora l'Italia fino agli anni '80, senza dimenticarne i legami con la criminalità organizzata».