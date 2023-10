Il Marrone Dop torna protagonista a San Zeno di Montagna con due feste imperdibili: la presentazione ufficiale

Sono state presentate giovedì 19 ottobre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 51esima edizione della Festa delle Castagne e la 20esima Festa del Marrone di San Zeno Dop, in programma a fine ottobre e inizio novembre. L’evento, che si concentrerà in piazza Schena e coinvolgerà anche diversi ristoranti locali, è in programma nello specifico il 21 e il 22 ottobre, il 28 e il 29 ottobre, il 31 ottobre e il primo novembre e il 4 e 5 novembre.

Durante tutti i giorni di festa, aprirà il Villaggio dei sapori in piazza Schena, dove sarà possibile acquistare, direttamente dai produttori, il Marrone di San Zeno a Denominazione d’origine protetta. Verranno poi serviti piatti tipici della tradizione veronese e ricette a base di castagne, come il minestrone di castagne, il risotto con le castagne e la polenta di castagne.

Non mancheranno i dolci, i vini del territorio e il vin brûlé, serviti presso gli stand delle associazioni locali. Ad arricchire l’evento, i mercatini degli hobbisti e dell’antiquariato e la pesca di beneficenza nella sala parrocchiale. Diversi anche gli appuntamenti musicali in calendario, sempre in piazza Schena.

Il 26 ottobre la giuria del Marron d’Oro si riunirà alla Taverna Kus per individuare l’azienda agricola che avrà presentato i migliori marroni, per disciplinare e caratteristiche organolettiche, della produzione 2023. Infine, l’associazione Ristoranti di San Zeno di Montagna proporrà fino al 12 novembre menu-degustazione con protagonista il marrone locale (per info: www.ristosanzeno.it).

Durante la presentazione ufficiale sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini, per il Comune di San Zeno di Montagna il sindaco Maurizio Castellani e l’assessore al turismo e allo sport Carlo Gambino, quindi Simone Campagnari, presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di San Zeno Dop, Marco Perotti, rappresentante dell’associazione Ristosanzeno e il direttore generale di Confesercenti Verona Alessandro Torluccio.