A Verona quest'anno si festeggerà la festa della mamma "imperfetta"

La festa della mamma, viene annunciato dal Comune di Verona, quest’anno nel capoluogo scaligero si festeggerà anche con «spunti di confronto e riflessione» sul ruolo della mamma di oggi: «La mamma "acrobata" - evidenzia la medesima nota di Palazzo Barbieri - che si destreggia tra i sensi di colpa per il costante riferimento a modelli ormai superati e le richieste della società attuale, quella dell'ideale assoluto per la quale l'imperfezione non è concessa. Ma è anche il silenzio delle madri che preserva il mito della madre ideale ed è solo parlandone che questo mito può essere smontato. Allora - si legge ancora nella nota del Comune - si potranno veramente festeggiare le mamme, al plurale, ognuna diversa, ognuna libera di inventare e vivere il proprio modo di essere mamma».

Gli appuntamenti in programma

Venerdì 19 maggio, alle 18 al Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle - Sala Galtarossa si terrà l'incontro dal titolo "Festa della mamma imperfetta", per un dialogo tra esperti e il pubblico presente su cosa significa essere mamma oggi, partendo dal presupposto che le difficoltà sono un fattore comune a tutte che, se messe in rete, possono diventare risorsa.

Ai saluti dell'assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, seguiranno gli interventi di margherita Accorti e Barbara Giacominelli, responsabile clinica e presidente di Jonas Verona, il centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi che collabora all’iniziativa. Durante l'incontro sarà organizzato, a beneficio dei partecipanti, un servizio didattico per bambini dai 5 ai 10 anni, fino ad un massimo di 30 bambini.

Ass. La Paglia: «Dagli spunti che arriveranno possibili nuovi servizi»

In merito agli appuntamenti in calendario a Verona, è intervenuta l’assessora alle politiche educative Elisa La Paglia: «Si parlerà delle mamme "acrobate" di oggi che si devono destreggiare tra il senso di colpa e il costante riferimento a modelli e stereotipi abbastanza superati nella società attuale. Un modo per condividere la festa della mamma con tutte le diversità che ci possono essere e con le difficoltà quotidiane, metterle a fattor comune e da questo trarre giovamento. Interessante capire quali spunti arriveranno per ragionare su quali servizi il Comune potrebbe mettere a disposizione dei genitori per andare incontro alle mamme».

Sul tema, in programma ci sarà anche l’incontro di domenica 14 maggio, alle ore 17, presso il Centro Culturale Casa di Ramia, dove sarà analizzato e contestualizzato il libro "Culture della maternità e narrazioni generative" e in particolare il capitolo "Il cerchio delle storie. Un progetto condiviso tra madri a distanza, operatrici e bambini in Romania e Italia". Interverranno la consigliera comunale Beatrice Verzè, la dr.ssa Elena Migliavacca coordinatrice di Casa di Ramia, la dr.ssa Alessandra Fischetti, psicologa dell’Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera e le donne dell’associazione Le Malve di Ucraina. Al riguardo è intervenuto sempre quest'oggi l’assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo: «Un momento di confronto alla Casa di Ramia con le donne dell’associazione Malve di Ucraina per interrogarsi e ragionare insieme sulle diverse tipologie di maternità e di come si può essere madri in diverse maniere».