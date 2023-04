Festa della Liberazione: gli appuntamenti a Verona. Ass. Buffolo: «Programma volto a ricordare ed attualizzare la memoria»

«Un ampio programma condiviso, con eventi distribuiti su tutto il territorio, per coinvolgere il più possibile la cittadinanza nelle celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione». Verona ha scelto di ricordare così il 25 aprile, i cui eventi hanno preso il via già mercoledì 19 aprile, durante la mattinata a Porta Vescovo, con la deposizione di una corona d’alloro alla targa in ricordo dei ferrovieri caduti durante la resistenza per la Liberazione. L’ampio programma è stato presentato sempre ieri dall’assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo, insieme ad Andrea Castagna presidente provinciale Anpi Verona. Presenti per la Federazione italiana volontari della libertà Fiorenza Canestrari e il direttore dell’Istituto veronese per la Storia della Resistenza Andrea Martini.

«Credo sia molto importante evidenziare, attraverso questo ampio programma condiviso e realizzato insieme al Comitato Unitario per la difesa delle istituzioni democratiche, l’importanza data dalla amministrazione alle celebrazioni per il 25 aprile – ha sottolineato l’assessore Jacopo Buffolo –, in particolare alla luce delle dichiarazioni di queste ultime ore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con cui ci ricorda di "combattere gli araldi dell’oblio", che ci hanno portato in questi anni spesso a confondere vittime e carnefici e a confondere quegli uomini e quelle donne che si sono battute per uno Stato libero e democratico con chi, invece, si posto dalla parte sbagliata della storia. Per questo l’amministrazione ha voluto condividere con le associazioni partigiane della resistenza e con l’istituto per la storia della resistenza un programma di eventi volto sia a ricordare che ad attualizzazione la memoria, per una celebrazione che non sia semplicemente rituale. Ringrazio inoltre le Circoscrizioni che promuoveranno momenti di memoria all’interno dei quartieri. L’obiettivo - ha poi aggiunto l'ass. Buffolo - è quello di sostenere in favore della cittadinanza sia momenti di memoria ma anche di riflessione sul rischio oggi dell’avanzare dell’intolleranza purtroppo anche nel nostro paese».

«La Festa è iniziata - ha evidenziato Andrea Castagna dell’Anpi Verona - perché di questo si tratta, visto che la Liberazione ha rappresentato per il nostro paese il momento di chiusura di una pagina tragica della storia italiana e non solo. Per questo abbiamo voluto realizzare in collaborazione con il Comune una grande festa nella nostra sede, occasione anche di riflessione su quello che è accaduto e che può riaccadere se non manteniamo alta l’attenzione e l’impegno sociale».

Il programma del 25 aprile

Martedì 25 aprile le celebrazioni inizieranno alle 9.45 con il raduno in piazza Bra. Alle 10 seguirà l’alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari della città, e la formazione del corteo che si recherà in piazza Viviani per la deposizione delle corone alla targa dei Caduti della battaglia in difesa del palazzo delle Poste e alla Sinagoga, davanti alla targa in memoria della medaglia d’oro Rita Rosani. Il corteo si sposterà poi in piazza Bra dove altre tre corone verranno deposte ai piedi del monumento ai Caduti di tutte le guerre, del monumento al Partigiano e della targa dei Deportati nei campi di sterminio.

Alle 11 il corteo si dirigerà alla scalinata di Palazzo Barbieri – in caso di pioggia alla sala Auditorium della Gran Guardia – dove sarà data lettura delle motivazioni del conferimento della Medaglia d’oro al Valor Militare alla città di Verona. Sono previsti gli interventi del sindaco Damiano Tommasi, del Prefetto di Verona Donato Cafagna e del presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini. Successivamente prenderanno la parola il presidente della Consulta Giovanile e l’oratore ufficiale Roberto Tagliani. A chiusura monologo di Andrea Pennacchi. Le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione termineranno alle ore 18, con la cerimonia dell’ammaina bandiera in piazza Bra.

Tutti gli appuntamenti previsti

Di seguito riportiamo tutte le iniziative in programma per la Festa della Liberazione promosse dal Comune di Verona:

19 aprile ore 11 Ricordo dei ferrovieri caduti durante la Guerra di Liberazione

Deposizione di una corona, da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e della Direzione delle Officine Grandi Riparazioni di Verona Porta Vescovo, alla targa che ricorda i ferrovieri caduti durante la Guerra di Liberazione posta nel viale della stazione.

Ricordo dei ferrovieri caduti durante la Guerra di Liberazione Deposizione di una corona, da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e della Direzione delle Officine Grandi Riparazioni di Verona Porta Vescovo, alla targa che ricorda i ferrovieri caduti durante la Guerra di Liberazione posta nel viale della stazione. 20 aprile ore 17.30 presso la Società Letteraria di Verona, presentazione del libro ”Quel 25 aprile” dialoghi con l’autore. Interverranno Daniela Brunelli, Roberto Bottura, Carlo Saletti e l’autore Gianni Storari.

ore 17.30 presso la Società Letteraria di Verona, presentazione del libro ”Quel 25 aprile” dialoghi con l’autore. Interverranno Daniela Brunelli, Roberto Bottura, Carlo Saletti e l’autore Gianni Storari. 23 aprile “E questo è il fiore” che venga posto un fiore con un nastro tricolore nei luoghi (inseriti in elenco nel portale del comune di Verona) nei luoghi (Vie , piazze , Monumenti) dedicati a persone o fatti della Resistenza.

“E questo è il fiore” che venga posto un fiore con un nastro tricolore nei luoghi (inseriti in elenco nel portale del comune di Verona) nei luoghi (Vie , piazze , Monumenti) dedicati a persone o fatti della Resistenza. 23 aprile - dalle ore 10 presso la panchina rossa Giardini di Borgo Santa Croce (di fronte al Cinema Alcione) “Riflessioni sulla violazione dei diritti fondamentali e la lotta per la libertà”. Organizzato dalla Segreteria Provinciale Spi Cgil Verona con interventi di ANPI, Rete degli Studenti, Udu con intrattenimento musicale dei R'ossi da brodo (circolo Arci). Partecipano Rappresentanti del Comune e Circoscrizione.

- dalle ore 10 presso la panchina rossa Giardini di Borgo Santa Croce (di fronte al Cinema Alcione) “Riflessioni sulla violazione dei diritti fondamentali e la lotta per la libertà”. Organizzato dalla Segreteria Provinciale Spi Cgil Verona con interventi di ANPI, Rete degli Studenti, Udu con intrattenimento musicale dei R'ossi da brodo (circolo Arci). Partecipano Rappresentanti del Comune e Circoscrizione. 21, 22, 23 e 24 aprile – presso la sede ANPI (negli spazi adiacenti di pertinenza) dalle ore 18.30 , ore 21,30 spettacolo musicale, con apertura bar e cucine e termine serata alle ore 24,00. - 21 aprile 18.30 - Antifascismo nella scuola dell'oggi Camilla Velotta (esecutivo nazionale Rete degli Studenti Medi), Roberto Fattore (dirigente scolastico Liceo Maffei), Christian Raimo (docente e giornalista) e Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale ANPI). 21.30 - Something Else (Rock), Inaria - 22 aprile 18.30 - L'italia e il suo rimosso coloniale: un dialogo a più voci" con Alessadnra Vigo (ricercatrice di Studi Storici, Geografici e Antropologici UniPD), Federica Sossi (docente UniBG) e associazione Afroveronesi. 21.30 - Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco (Indie Folk) - 23 aprile 18.30 Tedarè ostinata orchestra 19.30 - "Una volta tramontato il sole" proiezione di spezzoni del film "I Piccoli Maestri" con dialogo tra IVrR e Udu 21.30 - Complesso Architettonico. - 24 aprile 16 - spettacolo teatrale sulla Costituzione con Maurizio Gioco (teatro giochetto) spettacolo adatto a bambini e famiglie in collaborazione con Riciak 18.30 - canti partigiani con Alessio Lega 21.30 - acoustic session con Poll Moll, Ulula, Problemidifase, Elivira Caobelli .

– presso la sede ANPI (negli spazi adiacenti di pertinenza) dalle ore 18.30 , ore 21,30 spettacolo musicale, con apertura bar e cucine e termine serata alle ore 24,00. - - Antifascismo nella scuola dell'oggi Camilla Velotta (esecutivo nazionale Rete degli Studenti Medi), Roberto Fattore (dirigente scolastico Liceo Maffei), Christian Raimo (docente e giornalista) e Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale ANPI). 21.30 - Something Else (Rock), Inaria - - L'italia e il suo rimosso coloniale: un dialogo a più voci" con Alessadnra Vigo (ricercatrice di Studi Storici, Geografici e Antropologici UniPD), Federica Sossi (docente UniBG) e associazione Afroveronesi. 21.30 - Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco (Indie Folk) - Tedarè ostinata orchestra 19.30 - "Una volta tramontato il sole" proiezione di spezzoni del film "I Piccoli Maestri" con dialogo tra IVrR e Udu 21.30 - Complesso Architettonico. - - spettacolo teatrale sulla Costituzione con Maurizio Gioco (teatro giochetto) spettacolo adatto a bambini e famiglie in collaborazione con Riciak 18.30 - canti partigiani con Alessio Lega 21.30 - acoustic session con Poll Moll, Ulula, Problemidifase, Elivira Caobelli . 25 aprile, ore 16-19, “La festa c’è, E’ Festa d’Aprile” , presso il Cortile della Caserma Santa Marta. L’evento avrà la formula abituale dello spettacolo offerto da alcuni gruppi musicali veronesi. Alle ore 13.00 (al termine della cerimonia ufficiale in Piazza Brà) apertura bar e cucina, ore 16.00 conferenza (a cura dell’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) dedicata alla memoria e all’opera di Maurizio Zangarini ed, alle ore 17.30, inizio programma musicale. Termine ore 23.

presso il Cortile della Caserma Santa Marta. L’evento avrà la formula abituale dello spettacolo offerto da alcuni gruppi musicali veronesi. Alle ore 13.00 (al termine della cerimonia ufficiale in Piazza Brà) apertura bar e cucina, ore 16.00 conferenza (a cura dell’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) dedicata alla memoria e all’opera di Maurizio Zangarini ed, alle ore 17.30, inizio programma musicale. Termine ore 23. 25 aprile dalle ore 09,45 Piazza Bra – “Resistere Pedalare Resistere” tradizionale pedalata su strada aperta sui luoghi della Resistenza organizzata dall’Associazione FIAB.

dalle ore 09,45 Piazza Bra – “Resistere Pedalare Resistere” tradizionale pedalata su strada aperta sui luoghi della Resistenza organizzata dall’Associazione FIAB. 15°edizione del “Memoria Film Festival Gianluigi Miele”. L’iniziativa nata nel 2008 per iniziativa dell’associazione Documenta viene proposta anche quest’anno dall’associazione Documenta in collaborazione con l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e ANPI. Memoria, immagine, territorio per mantenere vivo il valore del 25 Aprile e promuovere l’uso del documentario storico nella didattica.

Cerimonie presso le circoscrizioni: