Il programma ufficiale della cerimonia a Verona per la Festa della liberazione di lunedì 25 aprile

Lunedì 25 aprile è la Festa della liberazione. Le celebrazioni ufficiali inizieranno alle ore 9, in Gran Guardia, con i saluti del sindaco Federico Sboarina, del prefetto Donato Cafagna e del presidente della Provincia Manuel Scalzotto. Seguiranno gli interventi del presidente della Consulta Giovanile Giacomo Girardi e del presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani di Verona Andrea Castagna. Oratore ufficiale della giornata sarà Federico Melotto, direttore dell'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Alle ore 10.45 seguirà l’alzabandiera in piazza Bra e il corteo che arriverà fino in piazza Viviani per la deposizione delle corone alle targhe che ricordano i Caduti Militari e la Battaglia in difesa del Palazzo delle Poste. Deposizione di altre corone alla Sinagoga, in ricordo della Medaglia d’Oro “Rita Rosani”, e in piazza Bra ai monumenti: “A tutti i Caduti di tutte le Guerre”, “Al Partigiano” e alla targa per i Deportati nei campi di sterminio. Concluderanno la cerimonia le preghiere del sacerdote e del rabbino.

La giornata proseguirà con tre performance in Gran Guardia. Alle ore 12, 15 e 17, nel loggiato, il laboratorio coreografico Lab2 porterà in scena "Il Nascondiglio" per raccontare in danza la sopravvivenza. Uno spettacolo ispirato alle testimonianze dei sopravvissuti, diretto da Marta Costantini, con le musiche di Max Richter. Le cerimonie si concluderanno alle ore 18 con l’ammainabandiera in piazza Bra. Si ricorda che per accedere alla Gran Guardia, come disposto dalla vigente normativa, è necessario essere muniti di green pass rafforzato e mascherina Ffp2.