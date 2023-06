A Stallavena la grande festa di Fidas Verona per avvicinare i giovani al dono del sangue: «È la prima di questo genere che viene fatta»

Il divertimento come chiave per avvicinare i giovani alla donazione di sangue e plasma. Si chiama “Happy donator hours” l’evento in programma sabato 24 giugno, dalle 18 alla mezzanotte, al birrificio artigianale Lesster di Stallavena, in Valpantena. A ogni aspirante donatore e a chi prenoterà una donazione quella sera verrà offerta una consumazione gratuita. Una cinquantina di donatori di Fidas Verona, ben visibili fra i tavoli o in prossimità della mongolfiera gonfiabile, saranno presenti per informare su questo gesto solidale e raccogliere nuove adesioni.

Ad organizzare l’evento sono i donatori di sangue della zona Nord di Fidas Verona, che oltre alla sezione che gioca in casa, ossia Stallavena, comprende altre otto sezioni: Alcenago, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese/Azzago, Erbezzo, Grezzana, Lugo, Romagnano e Roverè Veronese. «Abbiamo unito le forze per dar vita a una grande manifestazione rivolta ai giovani dai 18 anni in su: è la prima di questo genere che viene fatta a Stallavena», riferisce Claudio Zanini, coordinatore della zona Nord di Fidas Verona. Il programma prevede musica dal vivo, con il duo Sons e il gruppo folk Medula; pizza e hamburger; birra artigianale spillata in loco e cocktail preparati dal bar Glamour.

«Ringraziamo il birrificio Lesster per l’ospitalità e invitiamo i giovani di Verona e provincia a trascorrere una serata piacevole insieme a noi», aggiunge Silvia Campedelli, presidente della sezione Fidas Verona di Stallavena, che conta quasi 160 donatori. Durante la serata verranno regalati dei gadget, mentre in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

«La carenza di sangue, specie d’estate, è un tema serio, ma per avvicinare le nuove generazioni al dono occorre utilizzare proposte che siano nelle loro corde, come questa – evidenzia la presidente di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Ringraziamo tutti i nostri volontari, che hanno già calendarizzato tante occasioni di incontro per promuovere questo gesto salvavita nei mesi estivi, organizzando feste, tornei e giochi di squadra».

Donare è facile, ricorda Fidas Verona, basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Per ulteriori informazioni è possibile inoltre consultare l'apposito sito web: www.fidasverona.it.