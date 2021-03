A Verona 5 rotonde di Corso Milano saranno intitolate ad altrettante donne l'8 marzo

Niente musei aperti (e gratis) causa zona arancione in tutto il Veneto a partire proprio da lunedì, ma a Verona sono comunque numerosi gli eventi per l'8 marzo femminile plurale

Intitolazione delle rotonde di Corso Milano a cinque donne ed eventi on line accessibili a tutti. È così che Verona, lunedì 8 marzo, ricorderà la Giornata Internazionale per i diritti delle donne e per la pace internazionale. Anche quest’anno, con appuntamenti cuciti su misura nel rispetto delle limitazioni anti Covid, è ampio il programma eventi proposto con la manifestazione "Ottomarzo. Femminile, plurale" che, a partire dall'1 marzo, con oltre 40 iniziative, durerà tre mesi.

Giornata centrale sarà, ovviamente, lunedì 8 marzo. Per l’occasione, come proposto dalla Consulta delle Associazioni Femminili, le cinque rotonde di corso Milano verranno intitolate ad altrettante donne che, nell’ultimo secolo, hanno reso grande Verona. Dalla saggista Eugenia Vitali Lebrecht, a Maria Clementi nota per il suo impegno nel sociale. E ancora Clara Boggian mecenate della musica, Margherita Pettenella grazie al cui lascito è nata la Casa della giovane e Delia Pollin documentarista di guerra. Per tutte le donne, inoltre, era previsto l’ingresso gratuito a musei e monumenti che, proprio da lunedì, con l’entrata del Veneto in zona arancione, tornano chiusi.

Il calendario degli eventi, promosso dall'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Verona, prevede per lunedì 8 marzo, in modalità online, al link www.cislfpverona.it/ cinemaelavoro, la presentazione del cortometraggio ‘La gabbia’, promosso da Funzione Pubblica e Pensionati CISL Verona.

Inoltre, in tutte le farmacie associate a Federfarma Verona, durante l’orario di apertura, la clientela sarà coinvolta nel progetto di sensibilizzazione ‘mimosa’, contro la violenza sulle donne.

Dalle ore 12 alle 14, online, la staffetta delle giuriste contro gli stereotipi di genere. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i soci AIAF Veneto 2021. Per iscrizioni inviare una mail a segreteria.destrobel@ studiopicotti.com.

Alle ore 18, online, l’iniziativa ‘In corsivo e dal cuore’, promosso dal Club di Giulietta. Sulla pagina fb @clubdigiuliettaofficial, omaggio alle donne che dal mondo scrivono a Giulietta. Alle ore 18.30, al link: meet.google.com/twd-nwfm-wtb, l’incontro di approfondimento ‘L’altra metà dell’avanguardia. Arte e femminile tra 1910 e 1940’. L’appuntamento è promosso dall’associazione culturale Urbs Picta. Per maggiori informazioni: info@urbspicta.org.

Programma completo iniziative sul sito del Comune di Verona. «Nonostante le difficoltà organizzative collegate all’attuale situazione pandemica – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità Francesca Briani –, anche per il 2021 la giornata dell’8 marzo sarà celebrata con un ampio programma di appuntamenti. Un calendario di iniziative che intende ribadire la necessità di continuare a portare avanti l’azione culturale, sociale ed educativa per l’affermazione della parità dei diritti tra i generi, all’interno del principio generale del rispetto dei diritti umani. La violenza domestica è in aumento, così come l’utilizzo di un linguaggio spesso inaccettabile. Con queste iniziative vogliamo rivendicare il ruolo della donna, a ogni livello e in ogni settore, così come promuovere un cambio culturale».