Il meglio della lirica e del pop con gli esclusivi ospiti di X Factor ed Amici, tutto pronto per il Capodanno in piazza a Verona

È conto alla rovescia per l’arrivo del 2023. E in piazza Bra iniziano i preparativi per il grande evento che accompagnerà all’atteso brindisi di mezzanotte. Una festa unica in Italia, sia per la magica atmosfera di piazza Bra, illuminata dalla stella e dai fuochi di artificio, sia per il format proposto. Per la prima volta infatti la musica pop incontra la lirica con le arie più famose e apprezzate dal pubblico. È il via ufficiale all’anno del centenario del festival lirico. L'evento. completamente gratuito, sarà trasmesso in radiovisione su Rtl 102.5, Radio Zeta e su TeleArena.

C’è tanta attesa per l’unico tra i concerti di Capodanno organizzati nelle città italiane che porterà sul palco alcuni degli artisti emergenti più amati e seguiti del momento, i vincitori e finalisti di X Factor e Niveo, concorrente di Amici, che ha trionfato nel contest di Radio Zeta. Quest’anno, novità assoluta, ad arricchire lo show ci sarà anche il bel canto, omaggio irrinunciabile in vista dell'atteso centenario del festival Areniano. Per amplificare ulteriormente la visibilità dell’evento, tutta la serata sarà trasmessa in diretta in radiovisione dalla prima emittente radiofonica italiana, Rtl 102.5 e da Radio Z, ciò permetterà di seguire l’evento da ogni parte d’Italia, a casa e non. Copertura garantita anche a livello locale, la festa sarà visibile anche su tutte le piattaforme di TeleArena.

«Finalmente, dopo anni in cui abbiamo dovuto rinunciare alle feste di piazza, ritorna il Capodanno in piazza Bra – commenta l’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini -. Vogliamo augurare ai cittadini e alle cittadine veronesi e quanti altri saranno in città per l’occasione, di poter vivere questo evento con spensieratezza, allontanandosi per qualche ora dal peso della quotidianità. Ci auguriamo altresì che l’atmosfera di vicinanza con i presenti, artisti e altri spettatori, possa mettere in moto un’energia condivisa che vorremmo sentire sprigionarsi in città anche quando la festa sarà finita». Per consentire lo svolgimento dell’evento, piazza Bra sarà vietata al traffico veicolare e le zone limitrofe saranno oggetto di modifiche viabilistiche.

Il programma

A dare avvio alla festa sarà la lirica della Fondazione Arena, che in via eccezionale uscirà dall’anfiteatro per prendersi la scena di piazza Bra. ‘Mezz’ora d’Aria’ è l’iniziativa con cui Fondazione Arena ha scelto di fare gli auguri a cittadini e turisti presenti in città. Dalle 21.45 si susseguiranno i brani d’opera più belli e noti, da Verdi, Puccini, Giordano, Gounod, interpretati da artisti del calibro di Gilda Fiume, Riccardo Rados e Simone Piazzola. L’omaggio alla lirica vuole essere il biglietto da visita di un 2023 che sarà caratterizzato da un ricco programma di eventi e iniziative per il centesimo anniversario del festival areniano, che confermerà Verona quale capitale internazionale della musica lirica.

Alle 22.15 si entrerà nel vivo della festa con la musica pop e gli artisti che scalderanno la piazza fino al countdown di mezzanotte. A condurre la serata gli speaker di RTL 102.5 e Radio Zeta Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jody Cecchetto, Diego Zappone, Simone Palmieri. Saranno loro a presentare gli artisti, freschi del successo di X Factor e di Amici. Sul palco si esibiranno quindi i Santi Francesi, vincitori del talent di Sky, e poi Beatrice Quinta, Linda e i Tropea oltre a Niveo, concorrente di Amici 2022, vincitore del contest di Radio Zeta. E poi ancora Alfa, Aiello, Tecla. Dalla mezzanotte la musica con della discoteca nazionale di Rtl 102.5 con Dj Sautufau. Tutto lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 e Radio Zeta. Ad accogliere il 2023 non mancheranno i giochi luminosi, che quest’anno appariranno dalla Gran Guardia e non dall’Arena a causa del cantiere Art Bonus che ne impedisce la realizzazione dall’anfiteatro.

Viabilità

Per garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza del pubblico, dalle 9 alle 18 del 31 dicembre e dalle 6 del 1° gennaio alle 6 del 2, viene istituito il divieto di transito in piazza Bra ad eccezione del mezzi per il trasporto pubblico locale. Dalle 18 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio il divieto di transito sarà esteso a tutti i veicoli, compresi ciclomotori, motocicli, monopattini e biciclette.

Lo stesso provvedimento vale anche per Corso Porta Nuova, tra via dei Mutilati e piazza Bra, via degli Alpini tra piazza Bra e via Ponte Cittadella, via Anfiteatro, vicolo Tre Marchetti, via San Nicolò, via Patuzzi, piazza Mura Gallieno, via Leoncino tra via Tazzoli e piazzetta Municipio.

Divieto di sosta con rimozione: dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 6 del 1°gennaio in piazzetta Melvin Jones, tutti i posti auto di fronte a Palazzo Pirelli, piazzetta Municipio, via Leoncino n.61; dalle ore 9 del 31 dicembre alle ore 6 del 1° gennaio, viene istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli, compresi velocipedi, ciclomotori, motocicli e monopattini in piazza Bra e via degliAlpini;dalle ore 14 del 31 dicembre alle ore 6 del 1° gennaio in via Anfiteatro, tra via San Nicolò e via dietro Anfiteatro, via dietro Anfiteatro, piazza MuraGallieno, tra via Patuzzi e via Anfiteatro, via Leoncino, tra il civico 41 e piazzetta Municipio.

Servizio Taxi: Dalle ore 14 del 31 dicembre alle ore 6 del 1° gennaio , e comunque fino alla fine della manifestazione, il posteggio dei taxi, normalmente situato nelle apposite aree di Piazza Bra, viene spostato in corso Porta Nuova di fronte ai civici dal 4A al 10.

Sospensione servizi turistici: dalle ore 9 del 31 dicembre alle ore 6 del 2 gennaio, sospese le fermate in piazza Bra del trenino turistico, del City Sightseeing. Dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 6 del l 1° gennaio, sospeso il servizio in piazza Bra della ciclostazione di bike-sharing.