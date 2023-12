Annunciato il programma della grande festa di Capodanno in piazza Bra a Verona con i finalisti di X Factor 2023

Giovani e talento per l'attesa serata di Capodanno, che ogni anno trasforma piazza Bra in un palcoscenico a cielo aperto che ospita grandi artisti e un pubblico numerosissimo. Anche per il 2023 una festa in musica accompagnerà i presenti nel conto alla rovescia fino allo scoccare della mezzanotte.

Secondo quanto comunicato in una nota di Palazzo Barbieri, il via liberà è arrivato oggi dalla giunta con l’approvazione della proposta pervenuta da Eventi Verona srl che, in collaborazione con Rtl 102.5, organizzerà la serata con i quattro finalisti dell'edizione 2023 di X Factor, il talent show che ogni anno fa emergere le voci di giovani musicisti. Il 31 dicembre in piazza Bra risuoneranno quindi le canzoni della veronese Maria Tomba, insieme a Sarafine, Stunt Pilots e Il Solito Dandy.

La serata sarà trasmessa in diretta da Rtl 102.5, prima radio italiana per ascolti, che amplificherà a livello nazionale la portata dell’evento. La scelta dei cantanti risponde all’intento di intercettare il pubblico giovane pur sapendo che sono artisti che piacciono a più generazioni, come sottolineato anche dall’assessore ai grandi eventi, manifestazioni e politiche giovanili Jacopo Buffolo.

«Abbiamo approvato la proposta di Eventi Verona srl in partnership con Rtl 102.5 - ha ribadito l'assessore Buffolo - che porterà a Verona i 4 finalisti di X Factor tra cui la veronese Maria Tomba. Si tratta di un'opportunità che mira a valorizzare i giovani artisti e, con orgoglio, la nostra concittadina, che ha dato prova di straordinario talento. Grazie alla partnership con Rtl 102.5 e alla diretta, il concerto avrà una visibilità a livello nazionale», ha concluso Jacopo Buffolo.