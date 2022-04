Il lieto annuncio di Federica Pellegrini: «Mi sposo con Matteo a fine agosto»

La divina Federica Pellegrini si sposerà a Venezia a fine agosto con Matteo Giunta, il suo attuale fidanzato: «Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d'origine, Venezia. Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto». Queste le sue parole durante la trasmissione "Verissimo" su Canale 5, della quale è stata fornita una piccola anticipazione prima della messa in onda.

«Non vediamo l'ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme», ha aggiunto la campionessa olimpica del nuoto italiano. In merito al particolare momento della proposta ufficiale, Federica Pellegrini ha poi rivelato alla conduttrice: «È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo».