Elezioni Federfarma Verona, confermato tutto il consiglio direttivo uscente. Vecchioni: «Premiato il lavoro di squadra»

Sono state assegnate le cariche del nuovo Consiglio direttivo di Federfarma Verona per il triennio 2023-2026, a seguito delle elezioni svoltesi domenica e lunedì scorsi. Secondo quanto si apprende da una nota, è stata riconfermata la squadra uscente con Elena Vecchioni al vertice dell’associazione dei titolari di farmacia che rappresenta 258 farmacie di Verona e provincia aderenti a Federfarma Verona.

«Ringrazio i colleghi che hanno rinnovato la loro fiducia a tutto il Consiglio direttivo uscente e in maniera compatta. - ha commentato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - È stata riconosciuta la valenza del lavoro di squadra che in tre anni ha traghettato FederfarmaVerona fuori dalle insidie della crisi pandemica. Un periodo molto complesso che, grazie alla volontà di superare gli ostacoli, ha aperto le porte ad una nuova era per la Farmacia, ma soprattutto per il cittadino e la comunità in cui abita, che rimangono i nostri principali interlocutori».

Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona, ha quindi aggiunto: «È un onore essere il vice della presidente Vecchioni nonché avere condiviso il percorso di questi tre anni inimmaginabili e gestiti in maniera impeccabile, che rimarranno nella storia della Farmacia, come di tutta la Sanità. Sono fiero di rappresentare, insieme a tutto il Consiglio, una categoria che ha dimostrato in ogni dove, anche nel luoghi più disagiati di onorare il fine della nostra professione: aspirare al benessere dell'utenza».

Consiglio Direttivo di Federfarma Verona (2023-2026):

Elena Vecchioni Presidente

Gianmarco Padovani Vicepresidente

Matteo Vanzan Segretario

Martina Trittoni Tesoriere

Claudia Sabini Presidente del Comitato Rurale

Nadia Segala Consigliere/ delegato AULSS 9 Scaligera

Marcello Bacchielli Consigliere

Paola Fiocco Consigliere

Stephane Giarolo Consigliere

Edoardo Cotti Consigliere

Maria Daniela Vaccari Consigliere

Revisori dei conti

Effettivi:

Francesco Fasoli (Presidente)

Maria Stella Passarin

Claudia Manaresi

Supplenti:

Francesco Sartorari

Donatella Santini

Collegio dei Probiviri:

Effettivi:

Filippo Lora (Presidente)

Michele Lonardoni

Luca Campesato

Supplenti: