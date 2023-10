Non solo al supermercato, il "Trimestre antinflazione" anche nelle farmacie veronesi: «Siamo al fianco della famiglie in difficoltà»

Quella di lunedì 2 ottobre è stata la prima vera giornata banco-di-prova (dopo la domenica in cui sono aperte solo le farmacie di turno e in deroga) per l’iniziativa del MIMIT "Trimestre antinflazione" che, come da protocollo d’intesa nazionale, riguarda per la farmacia i prodotti dedicati alla prima infanzia (latti, omogeneizzati, pannolini,etc.) e quelli per la cura e l’igiene della persona, come sapone, shampoo, assorbenti igienici. L’iniziativa prevede, da parte delle farmacie che aderiscono a titolo volontario, l’impegno ad offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti e a "non aumentare il prezzo" di tale selezione nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2023.

«Flessibili le modalità di applicazione dai prezzi fissi alle attività promozionali sulle referenze individuate. - spiega una nota di Federfarma Verona - I farmaci, come ribadito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), non rientrano tra i prodotti di largo consumo assoggettabili alle promozioni in questione. Il paniere su cui applicare i prezzi calmierati sarà definito in autonomia da ciascuna farmacia che è riconoscibile dal cartello con logo del Ministero identificativo del "Trimestre antinflazione"».

Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona, ha quindi confermato: «Offriamo un aiuto in più alle famiglie a basso reddito che sanno, nella difficoltà di avere a disposizione una larga fascia di farmacie territoriali aderenti all’iniziativa. Già nella prima giornata effettiva di applicazione del protocollo d’intesa, abbiamo ricevuto molte richieste da parte dell’utenza sulle metodologie di accesso al servizio, nonché la rosa di prodotti scelti da ciascuna farmacia. Purtroppo la forbice della povertà si allarga e quindi anche le farmacie fanno quanto possibile per tendere una mano, come hanno sempre fatto anche attraverso le attività sociali organizzate durante tutto l’arco dell’anno, alle famiglie in difficoltà». La lista delle farmacie aderenti è consultabile nel sito del MIMIT.

Anche le farmacie Agec aderiscono al "Trimestre antinflazione"

Anche Agec con le proprie farmacie ha fatto sapere di aderire al "Trimestre antinflazione" promosso dal ministero delle imprese e del made in Italy. Fino al 31 dicembre, in ciascuna delle 13 le farmacie del gruppo, i cittadini potranno trovare un paniere di prodotti, che spazia dagli articoli per l’igiene personale agli alimenti per l’infanzia fino agli integratori, venduti a prezzi calmierati e fissi.

«L’adesione all’iniziativa del ministero - ha commentato la presidente Anita Viviani - è la naturale prosecuzione della politica aziendale che mira a rendere le farmacie comunali sempre più vicine alle esigenze dei cittadini, ampliando l’offerta di prodotti e di servizi resi disponibili a prezzi competitivi nel corso di periodiche campagne di scontistica, come le offerte del mese sui prodotti da banco e di automedicazione, i consigli del farmacista su come prevenire e trattare i malanni di stagione, nonché l’appuntamento fisso con le offerte del primo sabato del mese sui prodotti della linea di dermocosmesi marchiata Agec. Una politica - ha concluso Anita Viviani - che ci sta premiando guadagnandoci la fiducia di tanti cittadini e che ora, con questa nuova iniziativa, intendiamo confermare e consolidare».