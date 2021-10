In vendita nelle farmacie la prima linea di dermocosmesi a marchio Agec

Per la prima volta Agec produce un prodotto farmaceutico da banco con il proprio marchio. Un nuovo servizio che punta ad arricchire l'offerta destinata ai clienti ma anche a rendere accessibili prodotti di qualità che di solito vengono venduti a prezzi ben più alti.

La prima linea di dermocosmesi marchiata Agec è ora reperibile sul bancone delle farmacie comunali. Creme di diverse tipologie, dall'antirughe all'idratante, ma anche sieri, shampoo e latte detergente adatti a tutte le tasche.

Un nuovo brand che viaggia nel segno dell’ecosostenibilità. La linea è totalmente di derivazione vegetale e contiene tra 96 e il 98% di attivi naturali certificati Ecolabel, etichetta europea che attesta il ridotto impatto ambientale. La produzione è affidata ad un’azienda che da più di 60 anni produce questo genere di creme.

I prodotti in vendita, per le prime due settimane di lancio, si potranno acquistare con uno sconto del 30%.

Questa mattina, 7 ottobre, alla farmacia Olimpia di Verona, il sindaco Federico Sboarina, il presidente di Agec Maurizio Ascione e la responsabile delle 13 farmacie comunali Daniela Voi sono andati a vedere i primi scaffali branderizzati.

«Le farmacie comunali sono sempre più un punto di riferimento a 360 gradi, che si parli di salute così come di benessere - ha detto Sboarina - Lo abbiamo visto durante l’emergenza sanitaria, con l'impegno in prima linea, lo ribadiamo oggi con questo nuovo servizio per far sì che la cura della persona sia a portata di tutti. Ringrazio Agec per aver ideato questa nuova linea, per la prima volta nella storia abbiamo un brand aziendale per la dermocosmesi. In questo modo prodotti specifici, di alta qualità, non sono più appannaggio di pochi ma diventano accessibili a tutti».

«Un servizio sempre più orientato alle famiglie veronesi e alle loro necessità - ha aggiunto Ascione - La finalità è allargare il più possibile la platea delle persone che possono accedere a questo genere di prodotti. Una novità commerciale che speriamo abbia successo e sia apprezzata dai cittadini proprio per i prezzi competitivi con cui la linea viene immessa sul mercato».