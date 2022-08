Ferragosto, dalle farmacie di turno alla guardia medica, West Nile e punti tamponi: le indicazioni utili a Verona

Feste di Ferragosto: l’Azienda Ulss 9 Scaligera fornisce una guida utile su farmacie di turno e Servizio di Continuita? Assistenziale (ex Guardia Medica), sugli orari di punti tampone e centri vaccinali, con indicazioni per contrastare il West Nile Virus e sulla sicurezza in casa e alla guida di veicoli.

Farmacie di turno

Per conoscere quali farmacie di turno sono aperte anche durante le feste di Ferragosto, si puo? consultare l’indice a questa pagina del sito dell’Ulss 9. Nel “bottone” di sinistra si possono selezionare le date e cliccando su “cerca” verra? prodotto a destra l’elenco delle farmacie aperte con indirizzo e orario.

Ex guardia medica

A questo link del sito Aulss9.veneto.it trovare l’elenco dei punti di Servizio di Continuita? Assistenziale (ex Guardia Medica).

Punti tampone e centri vaccinali

Lunedi? 15 agosto 2022 sono aperti i Punti Tampone di Marzana (dalle ore 7 alle ore 15) e di San Bonifacio (dalle ore 9 alle ore 15). Per orari e modalita? di accesso a tutti i punti tampone, potete cliccare su questo link. Lunedi? 15 agosto tutti i Centri Vaccinali sono chiusi. Per gli orari degli hub in tutti gli altri giorni potete visitare il sito dell’Ulss 9 Scaligera a questa pagina.

West Nile

L’attenzione e la prevenzione della diffusione del West Nile Disease e? massima da parte dell’ULSS 9 Scaligera. L’azione di monitoraggio e d'intervento sul territorio avviene in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Verona e provincia. Fondamentale e? anche il ruolo della cittadinanza, chiamata a collaborare con l’Ulss 9 e i Comuni.

Non esistendo al momento un vaccino contro tale malattia, oltre a quanto gia? svolto dalle istituzioni pubbliche (Comuni e Azienda Ulss 9, Aoui e altri presidi medici), l’unico modo per evitare l’infezione e la malattia e? sfuggire alla puntura della zanzara. In quest’ottica, diventa molto importante il contributo che ogni cittadino puo? offrire per ridurre la diffusione dei vettori e dunque anche del virus da essi potenzialmente trasportato, seguendo poche e semplici regole che trovate anche tra le news del sito dell’Ulss 9:

- nelle ore crepuscolari e serali proteggere le parti scoperte del corpo con repellenti e possibilmente, se si sosta per tempi prolungati all’esterno, coprire le braccia e gambe con indumenti

- la? dove possibile dotare le proprie abitazioni di zanzariere

- porre massima attenzione ai ristagni d’acqua nei propri giardini e terrazzi, svuotandoli periodicamente o, altrimenti, sciogliendo in tali ristagni pastiglie larvicide reperibili in farmacia

Poche e semplici regole che, se applicate, possono fare la differenza nella riduzione delle infezioni da West Nile nel nostro territorio provinciale. Per aggiornamenti periodici, a questa pagina sono disponibili i bollettini della Regione Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi.