Isola della Scala, Bigon contraria al trasferimento della farmacia di Pellegrina

La consigliera regionale veronese del Partito Democratico si schiera a fianco degli abitanti della frazione che hanno promosso una raccolta firme per dire no allo spostamento della farmacia

«La farmacia di Pellegrina deve restare dov’è. Si tratta di presidi fondamentali sul territorio, soprattutto nelle frazioni e nelle zone periferiche, come ha dimostrato anche la pandemia». La consigliera regionale veronese del Partito Democratico Anna Maria Bigon si schiera a fianco degli abitanti di Pellegrina, frazione di Isola della Scala, che hanno promosso una raccolta firme per dire no al trasferimento della farmacia.

Alla petizione, dunque, si è aggiunta anche l'adesione della consigliera Bigon, che ha aggiunto: «L'unico modo per combattere lo spopolamento delle zone rurali, piccoli paesi e frazioni, in cui rientra a pieno Pellegrina, è quello di offrire nuovi servizi o, almeno, garantire quelli di base. Qua, invece, si va nella direzione opposta. Prima senza medico di base, adesso è la volta della farmacia: non è così che si rende un servizio alla comunità. A maggior ragione se pensiamo che con il trasferimento a Isola della Scala, in Via Roma, ce ne saranno ben tre nel raggio di poche centinaia di metri. Eppure l’autorizzazione viene data anche sulla base della distanza dalle altre. Solleciterò un intervento della Regione: l'apertura di una farmacia, grazie alla nuova zonizzazione approvata dalla giunta comunale, deve rappresentare un servizio in più per il territorio, non un disagio».