In aiuto dei minori in povertà sanitaria, torna "In Farmacia per i bambini"

Tutto pronto per la decima edizione di In Farmacia per i bambini iniziativa nazionale realizzata dalla Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus insieme al Network KPMG, che si svolgerà dal 18 al 25 novembre (in concomitanza con la Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia), in oltre 2.500 farmacie aderenti in tutta Italia.

L’obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione dei diritti dei bambini e la raccolta di farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria. Partner istituzionali Federfarma e Cosmofarma, con il Patrocinio di FOFI, Farmindustria, Assosalute e Egualia.

Quest’anno il tema cardine è One Planet, One Health: all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale, favorendo l’attivazione di tutti gli anelli che gravitano attorno ai bambini a partire dalla farmacia, anello centrale in quanto servizio di prossimità per eccellenza e promotrice di iniziative a sostegno della prevenzione sanitaria e del benessere.

VERONA - Sono 129 (+15% sul 2021) le farmacie veronesi aderenti all’iniziativa (l’elenco completo nel sito www.infarmaciaperibambini.org) a disposizione dei cittadini che potranno scegliere personalmente uno o più prodotti baby care (farmaci da banco, biberon, ciucci, pannolini, etc.) che verranno poi distribuiti a 18 enti socio assistenziali che hanno in carico l’assistenza dei minori. “In Farmacia per i Bambini” si avvale dell’indispensabile aiuto di oltre 250 volontari supportati dai farmacisti e messi a disposizione dagli enti beneficiari, da Rotary Verona, Lions Re Teodorico, Istituto Seghetti. Nella scorsa edizione furono raccolti 9.500 prodotti che hanno aiutato minori in stato di povertà sanitaria di tutta la provincia.

Il Comune di Verona anche quest’anno sostiene “In Farmacia per i Bambini” con un patrocinio oneroso e la partecipazione delle 13 farmacie A.G.E.C.

VENETO - A livello regionale le farmacie che partecipano a In Farmacia per i Bambini saranno in tutto 346 e 68 gli enti socio assistenziali beneficiari delle donazioni. In tutto il Veneto oltre a quelle associate a Federfarma aderiscono all’iniziativa socio sanitaria le farmacie pubbliche di Assofarm e quelle di Farmacie Unite.

«Dieci anni fa siamo partiti con tanto entusiasmo e il primo zoccolo duro di una ventina di farmacie è aumentato costantemente fino a raggiungere quota 129 risultando tra le prime città italiane per partecipazione – spiega Elena Vecchioni, coordinatrice per Verona ‘In Farmacia per i bambini’ e presidente di Federfarma Verona -. Purtroppo sono aumentate le richieste di aiuto da parte degli enti socio assistenziali di tutta la provincia che seguono minori in stato di povertà sanitaria. Ringrazio le farmacie partecipanti che, oltre ad essere indispensabili punti di raccolta, sostengono economicamente il progetto umanitario. Un grazie inoltre a tutti i volontari tra i quali mi sento di fare un saluto particolare ai 60studenti delle classi quinte dell’Istituto Seghetti presenti nelle farmacie nella giornata del 18 novembre».

«Vedere che sul territorio il numero di farmacie aderenti è cresciuto rispetto alle precedenti edizioni - spiega l'assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni - è una conferma della bontà dell'iniziativa e della capacità di Verona di rispondere ai bisogni dei minori in stato di povertà sanitaria. Anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha voluto sostenere "In Farmacia per i bambini" perché, se da un lato la richiesta di aiuto è crescente dall'altro è importante collaborare insieme per garantire ai più piccoli e bisognosi una risposta concreta e immediata alle loro necessità primarie. Un invito quindi ai veronesi a partecipare anche quest'anno alla raccolta con la generosità e la sensibilità che hanno sempre dimostrato di avere».

In Farmacia per i bambini, che ha ricevuto per 7 anni consecutivi la Medaglia del Presidente della Repubblica, si svolge grazie alla preziosa collaborazione di Aziende amiche e volontari e vede i farmacisti e la loro responsabilità sociale al centro di una grande squadra di cui Martina Colombari, madrina della Fondazione, è testimonial e volontaria.

Grazie all’iniziativa nazionale, in 10 anni sono stati raccolti oltre 1 milione e mezzo di prodotti donati a 4.000 enti beneficiari in Italia e all’ospedale pediatrico Saint Damien in Haiti. Sono stati aiutati più di 212.000 minori in povertà sanitaria, grazie alla preziosa collaborazione di 12.000 farmacie aderenti in tutta Italia e al supporto di 22.000 volontari.

In farmacia per i bambini, sempre più urgente

Secondo i dati Istat, nel 2021,i minori in povertà assoluta sono quasi 1 milione e 400 mila (pari al 14,2%). “Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti interconnessi e che la salute delle persone e quella del pianeta dipendono l’una dell’altra; per questo il tema one planet, one ealth è più centrale che mai”, afferma Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava: “In questi 10 anni abbiamo potenziato In Farmacia per i Bambini, con attività di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale e sui disturbi mentali che affliggono i più giovani. Abbiamo anche aperto una farmacia di strada a Baranzate di Bollate (vicino a Milano) e a San Giovanni in Persiceto (vicino a Bologna), due aree di grande bisogno. E abbiamo dato vita all’iniziativa Il farmaco sospeso, che ci ha permesso di continuare a donare migliaia di prodotti per l’infanzia. Quindi, se uniamo le forze, tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento dell’obiettivo numero 3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: salute per tutti, a tutte le età, con il farmacista al centro, sentinella del bisogno e prima risposta nel territorio”.

L’appello della nostra volontaria e testimonial Martina Colombari: “Dieci anni è davvero un grande traguardo! Ho visto nascere e crescere In Farmacia per i Bambini, che è diventata sempre più importante. Soprattutto negli ultimi anni, in cui la povertà sanitaria è drammaticamente aumentata a causa della pandemia. Ho visto tanti farmaci consegnati ai bambini in povertà sanitaria in Italia e in Haiti, all’Ospedale Saint Damien, unico pediatrico dell’isola. Mi rivolgo a farmacisti, clienti, aziende, volontari: continuate a starci vicino in questa gara di solidarietà! Tutti insieme possiamo continuare a salvare migliaia di bambini! Dal 18 al 25 novembre, vi aspettiamo tutti in farmacia!”.