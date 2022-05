Dai vigili del fuoco di Verona, farmaci e presidi medici per la popolazione ucraina

La crisi umanitaria scatenata dalla guerra in Ucraina ha messo in moto la macchina della solidarietà condotta dai vigili del fuoco di Verona, che si sono attivati per recuperare merci e beni di prima necessità che potessero essere di aiuto alla popolazione colpita.

Fin da subito è stata lanciata una raccolta fondi tra tutto il personale operativo e amministrativo del comando scaligero per finanziare le attività di sostegno, dopodiché, grazie all’appoggio dato dal comandante della polizia locale Luigi Altamura e dalla dottoressa Alessandra Bonsaver della direzione polizia locale protezione civile, i pompieri hanno ascoltato quali fossero le necessità più urgenti e si sono poi orientati sull'acquisto di medicinali e presidi per la medicazione, il cui elenco è stato fornito dall’ambasciata ucraina. Alla raccolta fondi ha contribuito economicamente anche il comitato benefico carnevalesco vigili del fuoco "Nerone", oltre al dottor Marco Bacchini, dell’omonima farmacia presente in località Cristo Lavoratore, il quale ha dato il proprio contributo economico ed inoltre si è prodigato per per reperire e confezionare i farmaci riportati nella lista per la spedizione.

Il 29 maggio il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l'ingegner Luigi Giudice, ha incaricato l'ispettore Antincendi Esperto Paolo Foresti, affinché il pacco contenente i medicinali fosse consegnato al centro raccolta della protezione civile, presso il Quadrante Europa, per essere inviato in Ucraina attraverso la spedizione di aiuti umanitari "Help Ukraina". Un piccolo ma importante gesto quello dei vigili del fuoco, per far sentire la propria vicinanza alle persone che soffrono a causa di questo conflitto.