Oscar Farinetti: «Eataly a Verona sarà dedicato all'arte. Aprirà il 22 settembre»

Il 22 settembre 2022 Eataly aprirà a Verona, nell'ex ghiacciaia dei Magazzini Generali. Lo ha annunciato ieri, 27 dicembre, il fondatore Oscar Farinetti, durante la presentazione del suo libro Never quiet alla rassegna Una Montagna di Libri di Cortina D'Ampezzo.

Farinetti ha spiegato che l'Eataly di Verona sarà dedicato all'arte perché «gli Eataly non sono una catena, sono fratelli». L'imprenditore piemontese ha citato McDonald e Starbucks come esempi di catene di negozi che sono tutti uguali. «Io rispetto queste catene, ma non le amo - ha detto Farinetti - Sono tutti luoghi dove se ti fai una foto e non dici dove ti trovi non si capisce in che parte del mondo sei. Gli Eataly invece sono fratelli, perché hanno quei quattro o cinque valori in comune dati dalla famiglia ma poi sono profondamente diversi l'uno dall'altro. Ogni Eataly ha un valore specifico. Quello di New York è dedicato al dubbio. Quello di Stoccolma ai ponti. E quello di Verona sarà dedicato all'arte».

Secondo la descrizione di Farinetti, poco più della metà degli spazi dell'ex ghiacciaia saranno dedicati all'Eataly del Triveneto, con prodotti provenienti da Brescia a Venezia e da Mantova a Bolzano. Il resto sarà dedicato alla nuova fondazione artistica di Eataly. «Il nostro obiettivo è offrire alla gente comune, anche ignorante come me, di apprezzare l'arte, di capirla e di comprarla. Un'ala sarà dedicata a giovani artisti senza galleria, un'altra ala dedicata alla fotografia, una terza ala dedicata alle più importanti gallerie italiane e sopra ci sarà un bellissimo museo aperto a tutti».